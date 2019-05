A Zoomlion (Shenzhen: 000157) instala o impulsionador mais alto da China, quebrando o recorde estabelecido há duas semanas

Com 152 metros de altura, o impulsionador recentemente instalado é a maior torre de pás de aço flexível da China e contribuirá com a produção total de 100 megawatts do projeto de 46 torres do Parque Eólico de Yangzhou.

"O impulsionador recentemente instalado, o qual é atualmente a mais alta turbina eólica da China, apresentou um novo desafio para nosso guindaste sobre esteiras, necessário para a operação feita em terreno difícil. O resultado é uma prova, não apenas da incrível habilidade da equipe de engenheiros e de nossa equipe de serviços no local, mas também da funcionalidade e da qualidade de nossas máquinas", disse Zhiwei Luo, Gerente da Zoomlion Crawler Crane.

O guindaste sobre esteiras ZCC9800W, criado para projetos de engenharia exclusivos e desafiadores, é um dos mais avançados no mercado. O projeto modular de peso leve vem mecanizado para extrema versatilidade e pode ser desmontado, separado em vários segmentos e transportado de forma conveniente por uma variedade de estradas e terrenos para ser remontado no local.

Sendo o modelo principal 4.0 mais recente da Zoomlion, o ZCC9800W, habilitado para a Internet das Coisas (IoT), é construído com materiais avançados para atender as demandas da era da fabricação inteligente. A estrutura otimizada e a inovadora lança combinada podem alcançar 178 metros, com uma altura máxima de elevação de 180 metros.

"A energia eólica é uma fonte emergente de energia limpa, porém para utilizarmos essa fonte de forma eficiente, precisamos desenvolver equipamentos avançados e confiáveis de forma contínua", disse Luo.

Como uma líder do setor, a Zoomlion vem apoiando vários projetos de energia limpa, tais como o guindaste QAY2000 para todos os tipos de terrenos, os guindastes sobre esteiras, ZCC8800W e ZCC9800W, os quais já contribuíram consideravelmente com a produção dos parques eólicos e com a adoção da energia verde. A Zoomlion continuará a investir em pesquisa e desenvolvimento em busca de novas maneiras de contribuir com construções mais limpas e ecológicas.

Para mais informações, visite o site http://en.zoomlion.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894273/Zoomlion.jpg

FONTE Zoomlion

