A Zymo Research recebeu a Marcação CE IVD por seus Dispositivos de Coleta de Amostras

A linha de produtos DNA/RNA Shield ™ inclui dispositivos de coleta, preservação e transporte de amostras para espécimes médicos usados em pesquisas e agora estão disponíveis para diagnósticos in vitro (por exemplo, teste da COVID-19). Para receber a marcação CE IVD, os cientistas da Zymo Research coletaram dados extensos de desempenho na inativação de amostras (patógenos) e preservação de ácido nucleico. Os resultados confirmaram uma estabilização sem precedentes das amostras (semanas/meses) e do DNA (muitos anos) quando as amostras foram armazenadas à temperatura ambiente. Uma vez que o DNA/RNA Shield ™ inativa imediatamente os patógenos, incluindo o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, o transporte de amostras é muito mais seguro para profissionais de laboratórios e funcionários da linha de frente.

"Estamos padronizando a coleta de amostras em ambientes clínicos e de pesquisa", disse o Dr. Stanislav Forman da Zymo Research Corp. "Esta tecnologia fornece um nível de segurança para socorristas e prestadores de serviços; enquanto os patógenos são inativados, as assinaturas de ácido nucleico são mantidas. A marcação CE IVD nos permite apoiar muito mais laboratórios clínicos e organizações em todo o mundo, incluindo aqueles que realizam testes de COVID-19 durante a pandemia atual."

A marcação CE IVD surge em um momento crítico, pois muitos laboratórios e organizações precisam de dispositivos de coleta de amostras para suportar fluxos de trabalho de testagem da COVID-19. A Zymo Research já apoia esforços globais de teste da COVID-19 em grande escala com seu produto DNA/RNA Shield™, incluindo o Corona Testing Centre no Aeroporto de Stuttgart. O centro de testes é operado pela CeGaT GmbH, fornecedora de diagnósticos genéticos e serviços de NGS, com sede em Tübingen, na Alemanha. Para o teste, o tubo de coleta de DNA/RNA Shield™ com cotonete está sendo usado para coletar amostras nasofaríngeas de passageiros do aeroporto, os quais são submetidos a uma triagem de RNA viral SARS-CoV-2 usando um teste de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR). Os resultados dos testes são disponibilizados no dia seguinte como parte dos esforços do estado para conter a disseminação da COVID-19.

"Contamos com os tubos de coleta de amostras da Zymo Research para os diagnósticos de quadros agudos da SARS-CoV-2", disse o Dr. med. Dr. rer. nat. Saskia Biskup, CEO Praxis für Humangenetik Tübingen & CeGaT GmbH. "Valorizamos as capacidades de inativação da solução DNA/RNA Shield™, com certificação CE IVD, que nos permite um manuseio mais seguro de amostras e resulta em maior rendimento em nosso laboratório."

Para obter informações adicionais sobre o DNA/RNA Shield™ e dispositivos de coleta, visite o website da Zymo Research ou envie um e-mail para [email protected].

Sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração desde 1994. Seu lema "A beleza da ciência é simplificar as coisas" se reflete em todos os seus produtos, de epigenética a tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos para diagnóstico e tecnologias de NGS de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

