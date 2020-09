Zymo Research erhält CE IVD-Kennzeichnung für Probenentnahmevorrichtungen

Die Produktlinie DNA/RNA Shield ™ umfasst Geräte zur Probenentnahme, Konservierung und zum Transport von medizinischen Proben, die in der Forschung verwendet werden, und ist nun auch für die in-vitro -Diagnostik (z. B. COVID-19-Tests) erhältlich. Um das CE IVD-Zeichen zu erhalten, sammelten die Wissenschaftler von Zymo Research umfangreiche Leistungsdaten über die Inaktivierung von Proben (Krankheitserreger) und die Konservierung von Nukleinsäuren. Die Ergebnisse bestätigten eine noch nie dagewesene Stabilisierung der Proben (Wochen/Monate) und der DNA (viele Jahre), wenn die Proben bei Umgebungstemperatur gelagert wurden. Da DNA/RNA Shield ™ Krankheitserreger, einschließlich SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, sofort inaktiviert, ist der Probentransport für Laborfachleute und Mitarbeiter an vorderster Front viel sicherer.

„Wir standardisieren die Probensammlung in Klinik und Forschung", sagte Dr. Stanislav Forman von Zymo Research Corp. „Diese Technologie bietet ein hohes Maß an Sicherheit für Ersthelfer und Dienstleister gleichermaßen; während Krankheitserreger inaktiviert werden, bleiben die Nukleinsäuresignaturen erhalten. Das CE IVD-Zeichen ermöglicht es uns, viel mehr klinische Labors und Organisationen weltweit zu unterstützen, einschließlich derer, die während der aktuellen Pandemie COVID-19-Tests durchführen."

Das CE-IVD-Zeichen kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da viele Labors und Organisationen Probenentnahmegeräte zur Unterstützung der COVID-19-Testabläufe benötigen. Zymo Research unterstützt mit seinem Produkt DNA/RNA Shield™ bereits groß angelegte weltweite COVID-19-Tests, darunter das Korona-Testzentrum am Stuttgarter Flughafen. Das Testzentrum wird von der CeGaT GmbH, einem Anbieter von genetischer Diagnostik und NGS-Dienstleistungen mit Sitz in Tübingen, Deutschland, betrieben. Für den Test wird das DNA/RNA Shield™ Sammelröhrchen mit Tupfer verwendet, um Nasen-Rachen-Proben von Flughafenpassagieren zu sammeln, die mit einem Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktionstest (RT-PCR) auf SARS-CoV-2 virale RNA untersucht werden. Die Testergebnisse liegen am nächsten Tag als Teil der Bemühungen des Staates zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 vor.

„Wir verlassen uns bei der akuten SARS-CoV-2-Diagnostik auf Probenentnahmeröhrchen von Zymo Research", sagte Dr. med. Dr. rer. nat. Saskia Biskup, Geschäftsführerin Praxis für Humangenetik Tübingen & CeGaT GmbH. „Wir schätzen die inaktivierenden Funktionen der CE IVD-zertifizierten DNA/RNA Shield™ Lösung, die uns eine sicherere Probenhandhabung ermöglicht und zu einem höheren Durchsatz in unserem Labor führt."

Für weitere Informationen über DNA/RNA Shield™ und Entnahmegeräte besuchen Sie die Website von Zymo Research oder kontaktieren Sie sie per E-Mail unter [email protected] .

Informationen zu Zymo Research Corp.

Zymo Research ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das der wissenschaftlichen und diagnostischen Gemeinschaft seit 1994 modernste molekularbiologische Werkzeuge zur Verfügung stellt. „The Beauty of Science is to Make Things Simple" ist ihr Motto, das sich in allen ihren Produkten widerspiegelt, von der Epigenetik bis hin zu DNA/RNA-Reinigungstechnologien. Historisch als führend in der Epigenetik anerkannt, überschreitet Zymo Research Grenzen mit neuartigen Lösungen für Probenentnahme, mikrobiologische Messungen, Diagnosegeräte und NGS-Technologien, die qualitativ hochwertig und einfach zu bedienen sind. Folgen Sie Zymo Research auf Facebook , LinkedIn , Twitter , und Instagram .

