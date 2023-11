A10 da OneOdio nomeado melhor fone de ouvido circum-auricular pela CNET em 2023

HONG KONG, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A OneOdio, pioneira marca de áudio, alcançou um marco significante com seu fone de ouvido A10 com cancelamento de ruído, nomeado o melhor fone de ouvido circum-auricular pela CNET em 2023.

O meticuloso processo de seleção da CNET envolveu nomeações realizadas por seus editores por meio de teste prático, avaliando cada candidato de acordo com seis critérios cruciais: design, qualidade do som, desempenho do cancelamento de ruído, chamada de voz, recursos extras e valor.

O A10 recebeu elogio na avaliação da CNET, com observação do editor: "Não só são melhores do que se imaginava por cerca de $75, como são também muito confortáveis". Além disso, o A10 também foi reconhecido pela proficiência do cancelamento de ruído e pela vida da bateria. "O som é surpreendentemente satisfatório e o cancelamento de ruído com modo de transparência é razoavelmente bom. A vida da bateria dos fones do ouvido também é muito boa".

O fone de ouvido com cancelamento de ruído A10 da OneOdio personifica o compromisso sólido da marca em fornecer uma experiência auditiva incomparável ao passo em que mantém um design elegante. Com uma estrutura robusta e potentes recursos de cancelamento de ruído, esse fone de ouvido fornece até 50 horas de vida de bateria no modo Bluetooth e 62 horas no modo ativo de cancelamento de ruído. Com a tecnologia ativa de cancelamento de ruído e reprodução de som de alta fidelidade, o produto redefine o padrão no que diz respeito a uma experiência auditiva superior.

Sookie Lau, gerente de marketing da OneOdio, expressou a alegria da empresa com o reconhecimento: "Estamos contentes de termos sido reconhecidos pela CNET. Na OneOdio, seguimos constantemente nossa missão principal: produzir equipamentos de áudio de alta qualidade. Nosso compromisso de criar produtos que proporcionam uma experiência musical cativante permanece resoluto".

Como parte da oferta 11.11 no AliExpress de 11 a 17 de novembro, os consumidores podem comprar o A10 ao preço especial de $53.99. A OneOdio está oferecendo descontos de até 63% em uma variedade de fones de ouvidos novos e clássicos. Veja mais detalhes sobre a OneOdio, seus fones de ouvidos e as ofertas atuais em https://oneodio.aliexpress.com/store/2851047/.

Sobre a OneOdio:

Fundada em 2013, a OneOdio é líder em fabricação de fones de ouvido e equipamentos de áudio. Impulsionada pela missão de fornecer experiências de som superiores para entusiastas da música em todo o mundo, a OneOdio apresenta produtos de áudio inovadores, incluindo as séries Studio Pro, Monitor, HiFi, Fusion e Focus. Com presença global, os fones de ouvido circum-auriculares da OneOdio são constantemente classificados entre os três primeiros na categoria de fones de ouvido da Amazon.

