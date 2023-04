AACSB aboga por que las escuelas de negocios se innoven y lideren con audacia con una nueva propuesta de valor

Un documento de posición y la guía Pathways to Innovation incrementan el valor que aportan las escuelas de negocios a las empresas, a los alumnos permanentes y a la sociedad.

TAMPA, Florida, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) publicó un documento de posición y una guía de innovación que describen una nueva propuesta de valor para las escuelas de negocios. El documento inspira a las escuelas a "liderar con audacia" y a colaborar con las empresas y en todas las disciplinas, a la vez que preparan a la próxima generación de líderes mundiales. En el informe, AACSB destaca el valor que ofrecen las escuelas de negocios y las numerosas formas en que impactan positivamente en sus universidades, en las empresas, en la economía y en la sociedad.

El documento es el resultado de un análisis profundo de las necesidades comerciales y de los alumnos permanentes, así como de los impulsores del mercado que afectan al ecosistema de la educación empresarial. A través de seis temas clave, se insta a las escuelas de negocios a realizar lo siguiente:

Garantizar el acceso equitativo a redes y educación empresariales de alta calidad

a redes y educación empresariales de alta calidad Empoderar a los los que resuelven problemas para que innoven y transformen los negocios

y transformen los negocios Crear planes de estudio y credenciales oportunos que respondan a la velocidad de los negocios

que respondan a la velocidad de los negocios Implementar métodos de aprendizaje y entrega que se adapten a las necesidades del alumno

Buscar la generación de conocimiento con impacto en las empresas y la sociedad

en las empresas y la sociedad Desarrollar líderes de impacto social para lograr un cambio positivo

"La educación empresarial y la educación superior están experimentando cambios monumentales en este momento, y las escuelas de negocios están bien posicionadas para aumentar el valor que ofrecen, a la vez que responden a las necesidades cambiantes de los negocios", afirmó McRae C. Banks, presidente de la junta directiva de AACSB y decano de la Bryan School of Business and Economics de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. "Las escuelas de negocios son incubadoras de nuevos conocimientos y ofrecen a los estudiantes las habilidades analíticas y de resolución de problemas necesarias para la innovación comercial".

Para ayudar a sortear este cambio, AACSB ha creado un marco para ayudar a las escuelas a evaluar sus competencias, oportunidades y alianzas, y descubrir cómo pueden ser líderes audaces en áreas que se diferencian aún más en los mercados a los que prestan servicios.

"Nuestro mundo necesita líderes ágiles ahora más que nunca", afirmó Alex Triantis, vicepresidente electo de la junta directiva de AACSB, presidente del Comité de Innovación de AACSB y decano de John Hopkins Carey Business School. "A medida que las escuelas de negocios se siguen innovando para satisfacer las expectativas de las partes interesadas, es importante que compartan sus conocimientos y percepciones, a la vez que ofrecen acceso educativo equitativo a los alumnos permanentes que desean convertirse en líderes y emprendedores empresariales".

Para obtener más información sobre las formas en que las escuelas de negocios pueden liderar con audacia, visite Let's Lead Boldy: Elevating the Value of Business Schools y descargue el informe de AACSB, Pathways To Innovation: An Exploratory Guide for Business Schools.

Acerca de AACSB International

Fundada en 1916, AACSB International (AACSB) es la alianza de educación empresarial más importante del mundo que conecta a educadores, alumnos y empresas para crear la próxima generación de grandes líderes. Con miembros en más de 100 países y territorios, AACSB fomenta el compromiso, acelera la innovación y amplía el impacto en la educación empresarial. Obtenga información sobre cómo AACSB y las escuelas de negocios de todo el mundo lideran con audacia la educación empresarial en aacsb.edu.

FUENTE AACSB International

