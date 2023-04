AACSB plädiert dafür, dass Business Schools mit einem neuen Wertangebot innovativ und mutig vorangehen

Positionspapier und Innovationsleitfaden heben den Wert hervor, den Business Schools für Unternehmen, lebenslang Lernende und die Gesellschaft haben.

TAMPA, Florida, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) hat ein Positionspapier und einen Innovationsleitfaden veröffentlicht, in denen ein neues Wertangebot für Business Schools skizziert wird. Der Vortrag regt Schulen dazu an, bei der Vorbereitung der nächsten Generation globaler Führungskräfte „mutig zu führen" und mit Unternehmen und anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. In dem Bericht hebt AACSB den Wert hervor, den Business Schools liefern, und die vielen Möglichkeiten, wie sie ihre Universitäten, Unternehmen, die Wirtschaft und die Gesellschaft positiv beeinflussen.

Das Papier ist das Ergebnis einer eingehenden Analyse der Bedürfnisse von Unternehmen und lebenslang Lernenden sowie der Markttreiber, die das Ökosystem der Unternehmensbildung beeinflussen. Anhand von sechs Schlüsselthemen werden die Business Schools hierzu aufgerufen:

Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zu qualitativ hochwertiger Unternehmensbildung und zu Netzwerken

zu qualitativ hochwertiger Unternehmensbildung und zu Netzwerken Befähigung von Problemlösern zur Innovation und Umgestaltung von Unternehmen

und Umgestaltung von Unternehmen Erstellung zeitgemäßer Lehrpläne und Zeugnisse, die dem Tempo der Wirtschaft gerecht werden

die dem Tempo der Wirtschaft gerecht werden Einsatz von Lernmethoden und -angeboten, die sich an die Bedürfnisse der Lernenden anpassen

Schaffung von Wissen mit Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft

auf Wirtschaft und Gesellschaft Entwicklung von Führungspersönlichkeiten mit gesellschaftlichem Einfluss für einen positiven Wandel

„Die betriebswirtschaftliche Ausbildung und die Hochschulbildung durchlaufen derzeit einen gewaltigen Wandel, und die Business Schools sind gut positioniert, um den Wert, den sie liefern, zu erhöhen und gleichzeitig auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Wirtschaft zu reagieren", sagte McRae C. Banks, Vorsitzender des AACSB-Verwaltungsrats und Dekan der Bryan School of Business and Economics an der University of North Carolina in Greensboro. „Business Schools sind Inkubatoren für neues Wissen und vermitteln den Studenten die analytischen und problemlösenden Fähigkeiten, die für unternehmerische Innovationen erforderlich sind."

Um diesen Wandel zu begleiten, hat AACSB einen Rahmen geschaffen, der den Schulen hilft, ihre Kompetenzen, Möglichkeiten und Partnerschaften zu bewerten und herauszufinden, wie sie in Bereichen, die sie auf den von ihnen bedienten Märkten weiter differenzieren, mutig vorangehen können.

„Unsere Welt braucht heute mehr denn je agile Führungskräfte", sagte Alex Triantis, stellvertretender Vorsitzender des AACSB-Vorstands, Vorsitzender des AACSB-Innovationsausschusses und Dekan der John Hopkins Carey Business School. „Es ist wichtig, dass die Business Schools ihr Wissen und ihre Erkenntnisse weitergeben und gleichzeitig lebenslang Lernenden, die Führungskräfte und Unternehmer werden wollen, einen gleichberechtigten Bildungszugang bieten."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Business Schools mutig vorangehen können, besuchen Sie bitte „Let's Lead Boldy: Elevating the Value of Business Schools" und laden Sie den AACSB-Bericht „Pathways to Innovation: An Exploratory Guide for Business Schools" herunter.

Informationen zu AACSB International

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung, der Lehrende, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation großer Führungskräfte hervorzubringen. Mit Mitgliedern in über 100 Ländern und Gebieten fördert AACSB das Engagement, beschleunigt die Innovation und verstärkt die Wirkung in der Wirtschaftsausbildung. Erfahren Sie auf aacsb.edu, wie AACSB und Business Schools aus der ganzen Welt eine mutige Führungsrolle in der Wirtschaftsausbildung übernehmen.

