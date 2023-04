AACSB defende que as escolas de negócios inovem e liderem com ousadia com nova proposta de valor

O artigo de posicionamento (position paper) e o guia "Pathways to Innovation" elevam o valor que as escolas de negócios oferecem às empresas, aos aprendizes ao longo da vida e à sociedade.

TAMPA, Flórida, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB) divulgou um artigo de posicionamento e um guia de inovação descrevendo uma nova proposta de valor para escolas de negócios. O documento inspira as escolas a "liderar com ousadia" e colaborar com empresas e disciplinas enquanto preparam a próxima geração de líderes globais. No relatório, a AACSB destaca o valor que as escolas de negócios oferecem e as diversas maneiras pelas quais elas impactam positivamente suas universidades, empresas, economia e sociedade.

O documento é o resultado de uma análise aprofundada das necessidades dos negócios e dos aprendizes ao longo da vida, bem como dos impulsionadores de mercado que afetam o ecossistema de educação empresarial. Por meio de seis temas principais, as escolas de negócios são chamadas a:

Garantir acesso equitativo a redes e educação empresarial de alta qualidade

a redes e educação empresarial de alta qualidade Capacitar os solucionadores de problemas para inovar e transformar os negócios

e transformar os negócios Criar currículos e credenciais oportunos que respondam à velocidade dos negócios

que respondam à velocidade dos negócios Implantar métodos de aprendizagem e entrega que se adaptem às necessidades do aluno

Buscar a criação de conhecimento com impacto nos negócios e na sociedade

nos negócios e na sociedade Desenvolver líderes de impacto social para mudanças positivas

"A educação empresarial e o ensino superior estão passando por mudanças monumentais agora e as escolas de negócios estão bem posicionadas para elevar o valor que entregam enquanto respondem às necessidades em evolução dos negócios", disse McRae C. Banks, presidente do conselho de administração da AACSB e reitor da Bryan School of Business and Economics da Universidade da Carolina do Norte em Greensboro. "Escolas de negócios são incubadoras de novos conhecimentos e fornecem aos estudantes habilidades analíticas e de resolução de problemas necessárias para a inovação de negócios".

Para ajudar a navegar por essa mudança, a AACSB criou uma estrutura para ajudar as escolas a avaliar suas competências, oportunidades e parcerias e descobrir como podem liderar com ousadia em áreas que as diferenciam ainda mais nos mercados em que atuam.

"Nosso mundo precisa de líderes ágeis agora mais do que nunca", disse Alex Triantis, vice-presidente eleito do conselho de administração da AACSB, presidente do AACSB Innovation Committee e reitor da John Hopkins Carey Business School. "À medida que as escolas de negócios continuam a inovar para atender às expectativas das partes interessadas, é importante que compartilhem seus conhecimentos e insights, fornecendo acesso educacional equitativo aos aprendizes ao longo da vida que aspiram a se tornar líderes empresariais e empreendedores".

Para saber mais sobre as maneiras pelas quais as escolas de negócios podem liderarcorajosamente, acesse "Let's Lead Boldy: Elevating the Value of Business Schools" e baixe o relatório "Pathways to Innovation: An Exploratory Guide for Business Schools" da AACSB.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior aliança de educação empresarial do mundo, que conecta educadores, alunos e negócios para criar a próxima geração de grandes líderes. Com membros em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto na educação empresarial. Saiba como a AACSB e as escolas de negócios de todo o mundo estão liderando corajosamente em educação de negócios em aacsb.edu.

FONTE AACSB International

