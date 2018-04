AACSB International distingue 30 escolas que definem o significado de liderança em um mundo em transformação

O terceiro desafio anual Inovações que Inspiram reconhece as instituições de todo o mundo que atuam como campeãs da mudança no cenário da educação em negócios, com um foco específico na inovação do desenvolvimento da liderança, um pilar fundamental do processo de certificação e uma das cinco oportunidades identificadas na visão coletiva da AACSB para a educação em negócios.

"O maior risco para as escolas de negócios não é o ritmo rápido das mudanças, mas o fato de não conseguir preparar a próxima geração de líderes empresariais para lidar com estas transformações", disse Thomas R. Robinson, presidente e CEO da AACSB. "Ensinar os alunos a se adaptarem é o melhor retorno do investimento que podemos oferecer, e é este o motivo porque estou incrivelmente orgulhoso de celebrar as 30 instituições que estão implementando os melhores programas de desenvolvimento de liderança que podem garantir que nossos líderes futuros estarão prontos para o que vier a acontecer."

Os homenageados pelo desafio Inovações que Inspiram de 2018 foram reconhecidos por suas conquistas no desenvolvimento da liderança em três áreas distintas:

Fortalecimento da compreensão do desenvolvimento da liderança efetiva:

As escolas de negócios estão trabalhando em parceria com a indústria para coletar ideias obtidas por dados sobre as práticas e abordagens de liderança mais efetivas. Em parceria com a P&G, a Florida Warrington College of Business da Universidade da Flórida oferece uma iniciativa de educação experimental que incentiva os estudantes a utilizar princípios essenciais de liderança como a inteligência emocional, a liderança em equipe e a influência.

Tanto dentro como fora das salas de aula, as escolas de negócios estão criando oportunidades não tradicionais e, às vezes, interdisciplinares para os alunos aperfeiçoarem suas habilidades de liderança. Em Nova Zelândia, a Victoria Business School da Victoria University of Wellington leva os estudantes em uma excursão virtual para Fiji para aprender sobre o desenvolvimento sustentável enquanto se confrontam com as realidades que surgem devido ao planejamento de um empreendimento de negócios.

As escolas de negócios estão adotando práticas de desenvolvimento da liderança com o objetivo de preparar os líderes atuais e futuros no universo acadêmico para pensar mais estrategicamente em toda a organização acadêmica. O Programa de Jovens Talentos da Lagos Business School está abordando a falta de acadêmicos na África convidando estudantes a participar em um programa de orientação com mentores que apresenta a carreira de ensino e pesquisa na educação de negócios.

Para obter uma visão geral de todas as inovações apresentadas acesse www.aacsb.edu/innovations-that-inspire.

Sobre a AACSB International

Como a maior aliança global de educação em negócios, a missão da AACSB é a promoção da participação, a aceleração da inovação e a amplificação do impacto na educação em negócios. Para mais informações acesse aacsb.edu.

