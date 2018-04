AACSB International würdigt 30 Schulen mit beispielhafter Führungsstärke in einer sich verändernden Welt

TAMPA, Florida, 17. April 2018 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf rasante globale Veränderungen vermitteln Business Schools den Studierenden heute nicht mehr, wie die Welt gegenwärtig funktioniert, sondern bilden sie für eine Welt aus, die es noch nicht gibt. Mutige und innovative Ansätze für die Entwicklung von Führungskräften sind der Schlüssel ihres Erfolgs. Die AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) erkennt heute 30 internationale Institutionen an, die angesichts von Ungewissheiten in der Welt eine beispielhafte Führungsstärke unter Beweis stellen und diese Erfolgsqualitäten in der nächsten Generation von Führungskräften inspirieren.