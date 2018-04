AACSB International récompense 30 universités et définit le sens de l'encadrement, dans un monde en pleine évolution

TAMPA, Floride, 17 avril 2018 /PRNewswire/ -- Répondant à des mutations mondiales rapides, les écoles de commerce n'offrent plus à leurs étudiants un enseignement sur la façon d'appréhender le monde ; leur formation concerne un monde qui n'existe déjà plus. Des approches audacieuses et innovantes pour le développement du leadership sont essentielles à leur réussite. L'AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business — AACSB) a récompensé ce jour 30 institutions à travers le monde, qui apportent une nouvelle définition de l'encadrement face aux incertitudes et cultivent cette compétence gagnante auprès de la prochaine génération de chefs d'entreprise.