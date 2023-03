ABB FIA Fórmula E mostra eficiência energética no Brasil

Campeonato Mundial da ABB FIA Fórmula E chega ao Brasil pela primeira vez

Últimos episódios da série de vídeos ABB Decoded FIA Girls on Track já estão disponíveis

FIA Girls on Track já estão disponíveis Assista ao vídeo que mostra a tecnologia da ABB implementada na brasileira Atilla na fabricação de torradores de café para aumentar a confiabilidade e produtividade de seus equipamentos

ZURIQUE, Suíça, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Neste fim de semana, o Campeonato Mundial da ABB FIA Fórmula E chega ao Brasil, com o E-Prix inaugural de São Paulo. Preparado para ser mais uma pista rápida que mostra o aumento de potência do carro Gen3, o circuito de 14 voltas e 2,96 km percorre o Sambódromo e ruas do Anhembi, na capital paulista. Os carros largam de uma reta principal geralmente reservada para o desfile de carros alegóricos, antes de seguir por duas retas adicionais e uma combinação de chicanes complicadas e curvas fechadas.

É mais que apropriado que a ABB, parceira oficial para o fornecimento da infraestrutura de carregamento da série, participe desta demonstração do futuro da mobilidade elétrica no Brasil. A ABB foi apontada entre as 100 empresas mais influentes em mobilidade no país em 2021, segundo pesquisa promovida pela Connected Smart Cities e O Estado de S. Paulo.

Os negócios de mobilidade elétrica da ABB têm crescido ano após ano no Brasil, impulsionados pelo aumento da adoção de frotas de veículos elétricos, incluindo frotas last mile, com veículos como caminhões elétricos, vans e vans de entrega. Outros projetos que contribuíram para esse crescimento incluem a colaboração da ABB com a empresa de energia EDP Smart e a fabricante automotiva Audi, que teve carregadores ABB DC Wallbox instalados em concessionárias em todo o país. O setor de mobilidade elétrica é uma prioridade entre as empresas com políticas ambientais firmes, dado o potencial impacto da adoção de frotas de veículos eletrificados no cumprimento das metas de redução de CO2. Essa aceitação na adoção de VEs se reflete no aumento de 47% nas vendas de veículos eletrificados nos primeiros dois meses de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Isso é fundamental para reduzir as emissões em megacidades como São Paulo.

Luciano Nassif, Country Holding Officer da ABB Brasil, disse: "O Campeonato Mundial da ABB FIA Fórmula E realizado aqui no Brasil, onde a paixão pelo automobilismo é grande, é uma oportunidade para educar um grande número de pessoas sobre os benefícios da eficiência energética e outras formas sustentáveis de transporte. A ABB atua no Brasil há mais de 110 anos para impulsionar o progresso sustentável e, para nós, este é mais um passo positivo na jornada para permitir uma mudança real."

A gestão e a eficiência energética são fatores centrais não apenas para o esporte, mas também para as soluções da ABB implementadas em uma série de projetos em todo o Brasil para melhorar a sustentabilidade. Um desses projetos é com a Saneago, empresa de saneamento que atua no estado de Goiás, onde a ABB está modernizando os sistemas de acionamento de motores e eletrobombas. A ABB forneceu uma solução digital composta por sensores inteligentes, que trabalham em conjunto com 15 motores elétricos e inversores de frequência para controlar a velocidade e otimizar o consumo de energia, permitindo uma economia de mais de 6.000 MWh por ano.

O foco da ABB no Brasil vai além da economia de energia, para garantir que mais da energia utilizada seja renovável. A empresa anunciou recentemente que assinou um memorando de entendimento com o governo do estado do Ceará para desenvolver um pólo para a produção de hidrogênio verde no estado. O acordo visa realizar estudos de viabilidade com empresas locais para avaliar a possibilidade de desenvolver projetos nessa área e posicionar o país como produtor, exportador e distribuidor em escala global. O Brasil é um dos países que mais produz energia renovável no mundo.

Durante o E-Prix de São Paulo também acontecerá mais uma etapa do FIA Girls on Track, onde a ABB realizará um workshop de robótica como parte de sua parceria global com o programa. Meninas de 12 a 18 anos aprenderão programação básica com um dos robôs colaborativos GoFa™ da empresa. Antes da corrida, a ABB também está lançando o vídeo mais recente de sua série de vídeos FIA Girls on Track. Apresentando a Diretora Esportiva da Fórmula E, Claudia Denni, o vídeo mostra seu papel de alta pressão, sua trajetória no automobilismo e os desafios de carreira que ela enfrentou.

Um novo episódio do podcast da empresa, ABB Decoded, também está disponível. O embaixador da ABB e atual campeão, Stoffel Vandoorne, fala sobre sua carreira na Fórmula E, as diferenças em dirigir o novo carro Gen3 e a importância de fazer parte de um esporte que está impulsionando a revolução EV.

Após a corrida em São Paulo, a série seguirá para Berlim, para um fim de semana de corrida dupla nos dias 22 e 23 de abril. O calendário da 9ª temporada apresenta 16 corridas em 11 cidades pelo mundo.

A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial.

