ABB kündigt die Übernahme von Aurora Motors an

Aurora Motors ist ein weltweiter Anbieter von vertikalen Pumpenmotoren

Die Produkte des Unternehmens werden in 30 Ländern in den Bereichen Landwirtschaft, Kommunen, Industrie und Feuerschutz vertrieben.

Die Akquisition stellt eine bedeutende Erweiterung des Produktportfolios von NEMA dar und stärkt das umfassendste Angebot an industriellen Elektromotoren auf dem Weltmarkt.

FORT SMITH, Arkansas, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- ABB gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Kauf von Aurora Motors unterzeichnet hat. Diese Akquisition bietet ein angesehenes Produktportfolio, einen langjährigen Kundenstamm in 30 Ländern und eine erfahrene, kundenorientierte Vertriebsstruktur sowie solide Partnerschaften mit strategischen Lieferanten. Aurora Motors ist ein US-amerikanischer Anbieter von vertikalen Pumpenmotoren im Wert von 4 Mio. USD mit Entwicklungs- und Betriebsstätten in Shanghai, China, und einem Firmensitz und Vertriebszentrum in Hayward, Kalifornien. Über die finanziellen Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende des Geschäftsjahres 2024 abgeschlossen sein.

Diese Transaktion ist Teil der profitablen Wachstumsstrategie des Bereichs Motion Business und wird es der Geschäftssparte NEMA Motors ermöglichen, ihr Produktangebot zu verbessern, ihre Lieferkette zu erweitern und den Support für ihren weltweiten Kundenstamm zu verbessern.

„Diese Ergänzungsakquisition ist ein strategischer Schritt, der nicht nur unsere globale Präsenz erweitert, sondern auch wichtige Whitespots auf dem Markt füllt. Diese Übernahme entspricht unserer Vision, Innovationen zu fördern und unseren Kunden weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten", sagte Jesse Henson, Präsident der Geschäftssparte NEMA von ABB. „Durch die Integration des Know-hows von Aurora Motors sind wir in der Lage, unser Wachstum zu beschleunigen und neue Industriestandards zu definieren, um den langfristigen Erfolg für unsere Stakeholder zu sichern."

„Die Kombination der umfassenden Erfahrung und des Fachwissens von Aurora im Bereich der vertikalen Pumpenmotoren mit den erstklassigen Aktivitäten und dem Engagement von ABB für Spitzenleistungen in der Branche ist wirklich aufregend", sagte Conroy Shum, Präsident von Aurora Motors.

Die weltweite NEMA-Motorenindustrie mit einem Volumen von etwa 3,4 Milliarden US-Dollar* umfasst industrielle Elektromotoren, die hauptsächlich in Nordamerika eingesetzt werden. NEMA-Motoren sind wichtige Komponenten für den Betrieb von Anlagen in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Öl- und Gasindustrie, der Bergbau- und Aggregateindustrie sowie der Wasser- und Abwasserindustrie und für Anwendungen, bei denen Luft, Flüssigkeiten und Geräte bewegt werden.

*Niederspannungsmotoren Bericht 2023

ABB ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen in der Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verknüpfung von Engineering- und Digitalisierungs-Know-how hilft ABB der Industrie, Höchstleistungen zu erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um mehr zu leisten. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun". Das Unternehmen kann auf eine über 140-jährige Geschichte zurückblicken und beschäftigt weltweit mehr als 105.000 Mitarbeiter. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. www.abb.com

ABB Motion, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Motoren und Antriebe, steht im Mittelpunkt der Bemühungen um eine produktivere und nachhaltigere Zukunft. Wir sind innovativ und verschieben die Grenzen der Technologie, um zu energieeffizienten, dekarbonisierenden und kreislauforientierten Lösungen für Kunden, Branchen und Gesellschaften beizutragen. Mit unseren digitalisierten Antrieben, Motoren und Dienstleistungen unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, mehr Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Um den Industrien der Welt zu helfen, schlanker und sauberer zu werden, liefern wir motorgetriebene Lösungen für eine breite Palette von Anwendungen in allen Industriesegmenten. Aufbauend auf über 140 Jahren Erfahrung im Bereich elektrischer Antriebe lernen und verbessern sich unsere mehr als 22.000 Mitarbeiter in 100 Ländern jeden Tag. go.abb/motion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +1 919-561-8639 ABB Motors and Mechanical E-Mail: [email protected] 5711 R. S. Boreham Jr. St., Fort Smith

AR 72902 USA Telefon: +1 617-356-6612

E-Mail: [email protected]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2548720/ABB_Logo.jpg