L'essai ABILITY Diabetes Global recrute son millième patient : Une étape essentielle est franchie

Malgré les ravages causés par la COVID-19 dans le monde entier, le rythme des inscriptions est remarquable, compte tenu du fait que le personnel des établissements de santé s'emploie à prendre soin des patients hospitalisés en raison de la COVID-19. Bien que la crise de la COVID-19 nous guette toujours, les maladies cardiovasculaires (MCV) demeurent la principale cause de décès, et le diabète continue d'être la principale maladie associée à la coronaropathie et de jouer un rôle dans son évolution.

ABILITY Diabetes Global est le plus grand essai contrôlé randomisé (ECR) au monde mené chez des patients atteints de coronaropathie et présentant un diabète comme maladie comorbide. Cet ECR a pour objectif d'évaluer l'innocuité et l'efficacité du système Abluminus DES+ , qui est spécialement conçu avec la technologie brevetée Envisolution et s'est avéré efficace pour traiter les lésions prolifératives liées à la coronaropathie chez les personnes atteintes de diabète.

Grâce au rythme prometteur des inscriptions à ce jour, Concept Medical a bon espoir d'assister rapidement à l'achèvement de l'essai ABILITY Diabetes Global, qui vise à recruter plus de 3000 patients diabétiques dans 100 centres situés dans plus de 25 pays, et elle est impatiente d'obtenir les résultats de la comparaison avec les endoprothèses à élution d'évérolimus de la gamme XIENCE (Abbott Cardiovascular).

Concept Medical est ravie de participer à cette réalisation, qui découle directement du soutien continu, des conseils et de l'expérience offerts par la Prof. Roxana Mehran (présidente), la Prof. Marie-Claude Morice (directrice médicale), les prof. Alexandre Abizaid, Antonio Colombo et Shigeru Saito (chercheurs principaux) et l'ensemble du comité directeur. Les centres ont également contribué à cette réalisation en incitant les patients à s'inscrire; ceux ayant eu le plus de succès en matière de recrutement jusqu'à présent sont l'Instituto Dante Pazzanese, à Sao Paulo, au Brésil (Dr Chamié), le National Heart Foundation Hospital and Research Institute, à Dhaka, au Bangladesh (Prof. Malik), la Herzzentrum Segeberger Kliniken, à Bad Segberg, en Allemagne (Dr Allali) et bien d'autres. C'est grâce au dévouement et à l'engagement de tous les centres ainsi que des chercheurs et des techniciens sur place que les choses se sont concrétisées. Des remerciements sont adressés également au Centre européen de recherche cardiovasculaire (CERC) et à l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai pour leur précieuse contribution et leur coordination quotidienne constante, lesquelles sont de la plus haute importance.

À ce stade, l'essai progresse et bénéficie d'une excellente collaboration de la part des chercheurs et des coordonnateurs. La Prof. Mehran exprime son enthousiasme ainsi : « Je suis encouragée par les progrès que nous réalisons dans le cadre du plus grand essai mené sur l'intervention coronarienne percutanée (ICP) et le diabète, et je suis incroyablement enthousiaste quant aux soins que nous pourrons offrir à ces patients, qui sont aux prises avec des troubles complexes, grâce aux progrès en matière d'innovation dans le domaine des ICP. »

La Prof. Marie-Claude Morice, directrice générale du CERC, a déclaré : « L'équipe du CERC est heureuse de travailler main dans la main avec les équipes de Mount Sinai et de Concept Medical. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir franchi cette étape importante. Cette étude est importante pour les patients diabétiques atteints de maladies coronariennes, qui continuent d'être traités de façon non optimale avec les dispositifs actuels. Les patients autres que ceux qui souffrent du COVID ne doivent pas être ignorés en période de pandémie. Grâce à la forte motivation des chercheurs et des coordonnateurs de l'étude, nous avons pu obtenir l'approbation des comités d'éthique respectifs, ce qui nous a permis de recruter rapidement 1000 patients. »

En tant qu'entreprise souhaitant faire progresser l'innovation, l'inscription de 1000 patients constitue un jalon important vers la réalisation d'une possible percée dans le secteur des dispositifs médicaux. Concept Medical cherche à progresser rapidement et à ajouter une autre réalisation à sa feuille de route.

À propos de Concept Medical Inc. (CMI) :

CMI, dont le siège social est situé à Tampa, en Floride, possède des bureaux opérationnels aux Pays-Bas, à Singapour et au Brésil ainsi que des installations de fabrication en Inde. CMI se spécialise dans le développement de systèmes d'administration de médicaments et commercialise des dispositifs technologiques uniques et brevetés qui peuvent être mis en place pour administrer n'importe quel médicament ou produit pharmaceutique sur la surface luminale des vaisseaux sanguins.

