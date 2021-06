Abre en Francia la tienda de lavandería automática número 800 de la marca Speed Queen

Stéphane Charles, dueño de la tienda número 800, es un emprendedor profesional que cuenta con 10 salones de belleza, una barbería y un negocio mayorista de peluquería, emprendió inicialmente para la satisfacción de las necesidades de sus otros negocios. "Invertir en lavandería de autoservicio supuso una evolución natural. No solo sirve a mis negocios existentes para lavar las toallas de los 11 salones, sino que también me genera un nuevo flujo de ingresos gracias a que cuenta con una estructura muy liviana en lo referente a la mano de obra, en comparación con los salones de belleza. Me gustó el concepto premium con el que cuenta Speed Queen, y he encontrado la ubicación ideal en mitad de un centro comercial", explicó Charles. "La situación sirve para asegurar el tráfico del usuario final, contando con tres centros ecuestres alrededor, así que se trata de un negocio sólido".

Situada en el parque comercial, en Saint-Aubin-sur-scie, la lavandería número 800 de Speed Queen lo tiene todo para maximizar la comodidad del usuario: dispone de wifi gratuito y cuenta con una gran selección de 14 máquinas de hasta 24 kilos. La lavandería automática también ofrece máquinas que sirven para realizar las tareas de lavandería de artículos para animales.

"Cada vez vemos más emprendedores, como Charles, que buscan alcanzar el bajo nivel de riesgo de la inversión inmobiliaria, junto al rendimiento de la inversión clásico del mercado de valores, y es por ese motivo por el que hemos adaptado nuestra oferta, de cara a satisfacer esta demanda y ayudarlos a hacer crecer el negocio administrado de forma remota", explicó Treggiari.

Con el objetivo de respaldar este impulso, el equipo de Speed Queen ha creado una red de consultores expertos en Europa, que sirve para guiar a los emprendedores ambiciosos que construyen su negocio de lavanderías. Si desea conocer más visite speedqueeninvestor.com.

Acerca de Speed Queen - Speed Queen se creó en el año 1908 en Ripon, Wisconsin, Estados Unidos. Estando aún en Ripon, esa empresa original se convirtió en Alliance Laundry Systems. Alliance es el líder mundial en lavandería comercial en términos de ventas, alcance, alcance e inversión en I+D. A lo largo de las décadas, Speed Queen ha desarrollado un rendimiento superior en resultados, fiabilidad, soporte y valor general, para convertirse en el número 1 a nivel mundial en lavandería de autoservicio.

Desde el año 2014, Speed Queen ha sido el único fabricante de lavandería que ofrece lavanderías automáticas de marca. Más de 650 inversores ya han abierto una tienda con licencia Speed Queen en Europa. Al situar toda su experiencia al servicio del concepto, los equipos de Speed Queen guían a los propietarios de la lavandería durante todo su proyecto para proporcionar lavanderías premium con un rendimiento excepcional y la máxima comodidad para el usuario.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522330/stephane_charles_owner_speedqueen.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522328/newdesignSQ2020_rtlight.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1522329/SQLS_Logo_2019_FIX_Logo.jpg

