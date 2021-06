Ouverture de la 800ème laverie automatique de la marque Speed Queen en France

«Il y a une raison pour laquelle nous avons ouvert 800 laveries dans plus de 500 villes à travers 27 pays en seulement 5 ans: notre concept est premium et unique par rapport à ce que peut proposer la concurrence», a déclaré Marco Treggiari, directeur EMEA pour les laveries sous licence Speed Queen. «Nous concevons des espaces de laverie pour aujourd'hui et pour demain: des espaces plus grands, durables, évolutifs, connectés, aux performances irréprochables, et des espaces de partage. C'est ainsi que nous transformons la corvée de la lessive en une expérience agréable, sociale et économique. »

Stéphane Charles, le propriétaire de la 800ème laverie Speed Queen est un entrepreneur qui cumule de nombreuses activités, avec en sa possession 10 salons de coiffure, un barbier et une entreprise de distribution de produits professionnels de coiffure. « Investir dans la laverie en libre-service était une évolution naturelle. Non seulement cela permet à mes entreprises existantes de laver les serviettes des 11 salons, mais également de générer un nouveau flux de revenus avec une structure très légère, par rapport aux salons de coiffure. J'ai aimé le concept haut de gamme de Speed Queen et j'ai trouvé l'emplacement idéal au milieu d'une zone commerciale », a déclaré Mr. Charles. "L'emplacement garantit le flux des clients, et est à proximité de trois centres équestres, c'est donc un investissement solide."

Située dans un parc d'activité, à Saint-Aubin-sur-scie, la 800ème laverie Speed Queen a tout pour plaire : wifi gratuit et 14 machines jusqu'à 24 kilos. Uniques dans la région, elles permettent de laver plus d'une couette à la fois ou du linge de lit pour 10 chambres. Profitant de la proximité de clubs équestres, la laverie propose également des machines dédiées au linge animalier. La carte de fidélité est gratuite en 2021, garantissant les meilleurs tarifs pour les utilisateurs.

«Nous voyons de plus en plus d'entrepreneurs, comme Mr. Charles, qui recherchent le niveau de risque de l'investissement immobilier avec un retour sur investissement boursier classique, et nous avons adapté notre offre pour répondre à cette demande et les aider à se développer avec une entreprise totalement gérable à distance », a déclaré Mr Treggiari.

Pour soutenir cet élan, l'équipe Speed Queen a construit un réseau de consultants experts en Europe, qui guide les entrepreneurs ambitieux dans la création de leur entreprise de laverie automatique. Visitez speedqueeninvestors.com pour en savoir plus.

À propos de Speed Queen - Speed Queen a été fondée en 1908 à Ripon, dans le Wisconsin aux États-Unis. Toujours à Ripon, cette société d'origine est devenue Alliance Laundry Systems. Alliance est le leader mondial de la blanchisserie commerciale en termes de ventes, de gamme, de présence mondiale et d'investissement en R&D. Au fil des décennies, Speed Queen a développé des performances supérieures en termes de résultats, de fiabilité, de support et de valeur globale, pour devenir le numéro 1 mondial de la laverie en libre-service.

Depuis 2014, Speed Queen est le seul fabricant de lave-linges à proposer des laveries automatiques de sa propre marque. Plus de 650 investisseurs ont déjà ouvert un magasin sous licence Speed Queen en Europe. En mettant toute son expertise au service du concept, les équipes de Speed Queen accompagnent les propriétaires de laverie automatique tout au long de leur projet pour offrir des laveries haut de gamme aux performances exceptionnelles et au confort d'utilisation maximal.

