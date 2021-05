Absen organise avec succès un webinaire mondial sur les solutions Virtual Studio

Virtual Studio n'est pas plus mystérieux que « LED on Cameras »

Il y a un moment fort au début quand Romanowski décrit Virtual Studio avec « LED on Cameras », ce qui a été appuyé par Czimny. Depuis, de nombreuses personnes ont peur du studio virtuel parce qu'il semble nouveau. Romanowski, un expert de l'industrie qui utilise déjà les produits LED Absen depuis 2005, a révélé que ce n'est pas si mystérieux et qu'il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle technologie.

Trouver les bons professionnels pour rentabiliser Virtual Studio

Le webinaire a également donné des suggestions sur la mise en œuvre des plateformes virtuelles à LED pour la première fois. Selon M. Amador, il est indispensable de trouver une équipe, un intégrateur ou une entreprise professionnelle pour les solutions de studio virtuel. « Avoir cette personne qui comprend l'ensemble du processus, même si elle se trouve juste à distance pour vous aider, est la clé de la rentabilité d'un studio virtuel. » Il est impératif pour les professionnels de l'audiovisuel de savoir comment mettre en œuvre la technologie LED dans leurs projets.

La capacité d'Absen à fournir des solutions Virtual Studio

Feifan Lu a présenté les produits et solutions Absen pour le studio virtuel, notamment PL2.5 Pro, AX1.5, MR4.8 et JP4.8. Toutes les solutions Absen sont dotées d'une fréquence d'images et d'une fréquence de rafraîchissement ultra-élevées permettant de réduire les problèmes visuels et de répondre aux normes industrielles avancées. Chacun de ces produits est soigneusement sélectionné par les chefs de produit d'Absen, qui estiment que le studio virtuel est la voie à suivre.

Dans l'ensemble, le webinaire a été un succès avec 848 vues au total. Ce fut le début d'une série mondiale sur les solutions de studio virtuel proposées par Absen, suivie d'une table ronde intitulée « LED on Camera » le 19 mai 2021. D'autres événements sont également prévus. Absen est impatiente d'avoir d'autres conversations avec les intégrateurs et les experts de l'industrie dans le monde entier. Pour plus d'informations sur les studios virtuels, veuillez consulter le site www.absen.com.

