Absen veranstaltet erfolgreiches internationales Webinar zu Virtual Studio-Lösungen

Virtual Studio ist nicht komplexer als „LED in Kameras"

Ein Glanzlicht gab es gleich zu Beginn, als Romanowski das Virtual Studio als „LED in Kameras" beschrieb, eine Beschreibung, die Czimny als treffend bezeichnete. Viele Menschen haben auf Grund seiner Andersartigkeit einen übergroßen Respekt vor Virtual Studio. Romanowski, ein erfahrener Branchenkenner, der seit 2005 mit Absen LED-Produkten arbeitet, erklärte, dass die Technologie nicht so andersartig sei und die Scheu der Nutzer unbegründet sei.

Die richtigen Fachleute finden, um Virtual Studio rentabel zu machen

Die Teilnehmer des Webinars gaben auch Tipps für die erstmalige Implementierung von virtuellen LED-Plattformen. Laut Amador ist es ein Muss, ein professionelles Team, einen Integrator oder ein Unternehmen für virtuelle Studiolösungen zu finden: „Sie benötigen jemanden, der sich mit dem gesamten Prozess auskennt, selbst wenn wir nur aus der Ferne helfen. Das ist der entscheidende Faktor, um virtuelle Studios rentabel zu machen." AV-Profis müssen wissen, wie sie die LED-Technologie in ihren Projekten einsetzen können.

Absen: Ein Partner für Virtual Studio-Lösungen

Feifan Lu stellte die Produkte und Lösungen von Absen für virtuelle Studios vor, darunter PL2.5 Pro, AX1.5, MR4.8 und JP4.8. Alle Lösungen von Absen verfügen über eine ultrahohe Bildwiederholrate und Bildwiederholfrequenz, mit denen visuelle Probleme reduziert und fortschrittliche Industriestandards erreicht werden. Jedes dieser Produkte wurde von den Absen Produktmanagern sorgfältig ausgewählt und sie sind überzeugt, dass das virtuelle Studio der Weg in die Zukunft ist.

Insgesamt war das Webinar mit insgesamt 848 Views ein Erfolg. Dies war der Start einer weltweiten Serie über virtuelle Studiolösungen von Absen. Eine Roundtable mit dem Titel „LED in Kameras" folgt am 19. Mai 2021. Weitere Veranstaltungen sind ebenfalls in Planung. Absen freut sich auf mehr Gespräche mit Integratoren und Branchenexperten auf der ganzen Welt. Weitere Informationen zu virtuellen Studios finden Sie unter www.absen.com.

