Absen organizuje międzynarodowy webinar dotyczący rozwiązań w zakresie wirtualnego studia

Na początku wydarzenia Romanowski określił wirtualne studio jako „LED-y na kamerze", a wtórował mu Czimny. Wielu ludzi boi się bowiem wirtualnego studia, ponieważ jest to coś nowego. Romanowski, doświadczony ekspert w branży, który z produktów LED-owych Absen zaczął korzystać już w 2005 r., przekonywał, że za wirtualnym studiem nie kryje się nic tajemniczego i nie ma powodu, by obawiać się tej technologii.

Znajdź właściwych specjalistów, aby zapewnić rentowność wirtualnego studia

Podczas webinaru po raz pierwszy przedstawiono również wskazówki dotyczące wdrażania wirtualnych platform LED-owych. Według Amadora znalezienie zespołu specjalistów, integratora lub firmy na potrzeby rozwiązań wirtualnego studia to konieczność. „Współpraca z kimś, kto rozumie cały proces, nawet jeżeli odbywa się zdalnie, będzie miała kluczowe znacznie dla opłacalności wirtualnego studia". Specjaliści w dziedzinie mediów audiowizualnych muszą wiedzieć, jak wykorzystywać technologię LED na potrzeby swoich projektów.

Potencjał Absen w zakresie dostarczania rozwiązań na potrzeby wirtualnego studia

Feifan Lu zaprezentował produkty i rozwiązania Absen przeznaczone dla wirtualnego studia, w tym PL2.5 Pro, AX1.5, MR4.8 i JP4.8. Każde z nich charakteryzuje się dużą liczbą klatek na sekundę i wysokim współczynnikiem odświeżania, niwelując problemy wizualne i spełniając zaawansowane normy branżowe. Każdy z tych produktów został starannie dobrany przez kierowników produktu Absen, których zdaniem wirtualne studio to przyszłościowe rozwiązanie.

Webinar wyświetlono łącznie 848 razy, co oznacza, że wydarzenie odniosło sukces. Był to pierwszy z serii międzynarodowych webinarów Absen poświęconych rozwiązaniom dla wirtualnego studia. Jako wydarzenie towarzyszące dnia 19 maja 2021 r. zorganizowano okrągły stół pt. „LED on Camera" („LED-y na kamerze"). W planach są kolejne wydarzenia. Absen zaprasza na nie integratorów i specjalistów z branży na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.absen.com.

