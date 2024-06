Abu Dhabi construit des partenariats pour attirer des investissements, s'attaquer aux pénuries alimentaires mondiales et à la pénurie d'eau

Le nouveau pôle de croissance agroalimentaire et d'abondance d'eau d' Abu Dhabi tire parti d'une industrie de 21,08 billions de dollars

tire parti d'une industrie de 21,08 billions de dollars Le cluster devrait attirer 34,8 milliards de dollars d'investissements, créer plus de 60 000 nouveaux emplois et contribuer à l'économie d' Abu Dhabi à hauteur de 24,5 milliards de dollars d'ici 2045

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 15 juin 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi ouvre la voie aux investisseurs internationaux pour tirer parti des opportunités offertes par l'Agri-Food Growth & Water Abundance (AGWA) récemment lancé, qui tire parti d'un montant de 21,08 billions de dollars américains (77 400 milliards d'AED) avec un immense potentiel de croissance et de création d'emplois.

Abu Dhabi Leads the Charge in Agrifood and Water Innovation with AGWA growth cluster.

Depuis le lancement de l'AGWA la semaine dernière par Son Altesse le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et président du conseil exécutif d'Abu Dhabi, le département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED) et le bureau d'investissement d'Abu Dhabi (ADIO) ont annoncé des accords clés avec des entités gouvernementales locales et fédérales afin de rationaliser les approbations réglementaires pour l'industrie alimentaire et hydrique, ce qui lui permettra de jouer un rôle de premier plan dans les efforts mondiaux visant à lutter contre les pénuries alimentaires et la pénurie d'eau.

En tirant parti de l'environnement réglementaire et des licences efficaces pour assurer une production sûre et sécurisée, AGWA aidera à attirer des investisseurs et des pionniers pour lancer de nouvelles innovations et leur permettre d'améliorer la production et l'approvisionnement traditionnels en aliments et en eau.

AGWA devrait attirer 34,8 milliards de dollars (128 milliards d'AED) d'investissements, créer plus de 60 000 nouveaux emplois et contribuer à hauteur de 24,5 milliards de dollars (90 milliards d'AED) de PIB supplémentaire à l'économie d'Abu Dhabi d'ici 2045.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président du département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED), a déclaré : « Le lancement du cluster Croissance et abondance de l'eau (AGWA) dans le secteur agroalimentaire s'inscrit dans le cadre de notre stratégie multipolaire visant à assurer l'avenir de l'économie, à améliorer la durabilité et à façonner un avenir meilleur pour Abu Dhabi et le monde".

« Nous développons des cadres appropriés et créons des synergies pour permettre aux investisseurs de profiter des opportunités offertes par AGWA et notre 'Falcon Economy' en plein essor pour croître et se développer, soutenu par un écosystème favorable aux entreprises, des politiques agiles, une infrastructure robuste, l'accès au financement, des solutions avancées de facilitation du commerce et la connectivité des marchés internationaux pour accélérer notre transition vers une économie intelligente, diversifiée et durable."

Dirigée par l'ADDED et l'ADIO, l'AGWA est sur le point de devenir une plaque tournante mondiale pour les nouveaux aliments et ingrédients, ainsi que pour les technologies visant à accroître l'accès aux ressources en eau et leur utilisation. Le pôle innovant est conçu pour soutenir les fournisseurs et les exportateurs, en servant de plateforme pour maximiser les opportunités commerciales. Il vise à aider à répondre à la demande mondiale croissante, à atténuer les pressions sur les systèmes agricoles, à faire face à l'évolution des habitudes alimentaires, à capitaliser sur les avancées technologiques et à soutenir la sécurité alimentaire mondiale pour assurer une chaîne d'approvisionnement fiable et résiliente.

Le cluster représente la prochaine phase de la stratégie de croissance économique et de diversification d'Abu Dhabi visant à concentrer les investissements et les ressources sur les secteurs de croissance clés de l'avenir. AGWA fait suite au lancement en 2023 du cluster Smart and Autonomous Vehicle Industries (SAVI), qui vise à placer Abu Dhabi à l'avant-garde des solutions de mobilité futures dans l'air, la terre et la mer.

À propos d'ADDED :

Le département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED), catalyseur de la croissance et de la diversification économiques, régule le secteur des entreprises dans l'émirat et dirige des initiatives économiques visant à mettre en place une économie fondée sur les connaissances, diversifiée et durable. ADDED adopte les meilleures politiques et pratiques basées sur les dernières recherches et statistiques, consacre ses efforts à élever le développement et la renaissance dans divers secteurs, et prépare des programmes et des plans stratégiques en adoptant les meilleures pratiques économiques et administratives, en appliquant les dernières technologies et en s'appuyant sur une expertise mondiale.

ADDED s'efforce d'améliorer le climat d'investissement dans l'Émirat en améliorant les perspectives de coopération avec des partenaires stratégiques et en garantissant des principes d'innovation, de transparence et de connaissancesLe partage est suivi par le renforcement de l'écosystème commercial afin d'améliorer Abu Dhabi en tant que destination privilégiée pour les entreprises et les investissements.

