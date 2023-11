Accélérer la portée mondiale : Scivita Medical a présenté des solutions endoscopiques complètes lors du salon MEDICA 2023

DÜSSELDORF, Allemagne, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 13 au 16 novembre, la société de technologie médicale Scivita Medical Technology Co, Ltd. (« Scivita Medical ») a fièrement présenté sa suite avancée de solutions diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives lors de la 55e exposition internationale d'équipements hospitaliers et médicaux (MEDICA), sur le stand 9/C64. La société a présenté son portefeuille complet, qui comprend des endoscopes réutilisables, des solutions de vidéoscopes à usage unique et des consommables connexes qui ont fait leurs débuts à MEDICA. Cela a mis en évidence le rôle de Scivita Medical en tant que fournisseur de solutions complètes et son engagement à partager les tendances et les innovations de l'industrie à l'échelle mondiale.

Scivita Medical @MEDICA 2023 Scivita Medical’s comprehensive product layout @MEDICA 2023

Une gamme de produits pour des solutions mini-invasives complètes

Scivita Medical, entreprise mondiale de technologie médicale, participe cette année pour la troisième fois au salon MEDICA. L'entreprise se concentre sur le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Avec des centres de R&D en Chine et au Japon, Scivita Medical propose au marché mondial des vidéoscopes à usage unique et des endoscopes réutilisables. La gamme complète de produits d'endoscopie et de produits candidats couvre tous les types de procédures d'endoscopie effectuées par les différents services cliniques.

Cette année, lors du salon MEDICA, Scivita Medical a présenté ses propres systèmes d'endoscopie réutilisables, notamment le système de caméra UHD 4K, le système d'imagerie par fluorescence 4K et la visualisation 3D, ainsi que toutes les solutions de vidéoscopes à usage unique disponibles dans le commerce. Pour la première fois, Scivita Medical a également présenté ses accessoires à usage unique lors du salon MEDICA, renforçant ainsi ses capacités en tant que fournisseur de solutions complètes.

Scivita Medical améliorera continuellement ses technologies de base et lancera de nouvelles séries de produits l'année prochaine pour compléter ses solutions de diagnostic et de traitement avec des endoscopes.

Capacités de production et d'approvisionnement à l'échelle mondiale au profit des médecins et des patients du monde entier

Scivita Medical fait de la « mondialisation » sa principale stratégie de développement, étendant continuellement sa portée mondiale au profit des médecins et des patients. Les activités de l'entreprise à l'étranger s'étendent désormais sur les cinq continents et dans plus de 40 pays. Cette année, Scivita Medical a officiellement ouvert son siège mondial, son usine de R&D et son usine de fabrication, renforçant ainsi considérablement ses capacités d'innovation et de vente, puisqu'elle combine la R&D, la production, le marketing, la formation des médecins, la présentation des produits et les activités basées sue l'expérience. En outre, l'entreprise a récemment obtenu deux certificats d'enregistrement de système de gestion ISO, soulignant la fiabilité et la stabilité de ses systèmes de gestion ainsi que ses capacités exceptionnelles de production et de chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de rencontrer des professionnels de santé du monde entier à l'occasion du salon MEDICA, une plateforme professionnelle de premier plan, pour présenter nos solutions complètes de diagnostic et de traitement mini-invasifs avec endoscopes », a déclaré Michael Li, vice-président du marketing et des ventes internationales. « Nous restons engagés dans notre expansion mondiale, en améliorant et en développant des produits qui offrent des solutions cliniques mini-invasives supérieures, dans le but de devenir la marque préférée des médecins et des patients dans le monde entier. »

À propos de Scivita Medical

Fondée en 2016, Scivita Medical est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions de diagnostic et de traitement mini-invasives, et se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Scivita Medical considère la « mondialisation » comme sa stratégie principale et a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. Grâce à ses solides capacités internes de R&D, Scivita Medical a établi une plateforme technologique unique reposant sur cinq technologies de base synergiques, et a constitué un portefeuille complet de produits endoscopiques et de produits candidats couvrant tous les types de procédures endoscopiques menées par les différents départements cliniques, afin de répondre aux divers besoins médicaux. Fidèle à ses valeurs telles que « l'orientation clinique », « l'innovation collaborative », « l'orientation vers les personnes » et « l'excellence et l'efficacité », Scivita Medical va continuellement perfectionner ses technologies de base, améliorer sa pénétration du marché grâce à d'excellents produits, et devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site scivitamedical.com/#/

