Accélérer la transition écologique mondiale : PHONO remporte d'importants contrats en Europe et dévoile ses innovations couvrant tous les scénarios lors du salon Intersolar 2026

MUNICH, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- PHONO, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions photovoltaïques, a brillamment clôturé sa participation au salon Intersolar Europe 2026, qui s'est tenu du 23 au 25 juin à Munich. La délégation de PHONO, menée par son président Guo Hongwei et son directeur général Zhong Zaifeng, a marqué les esprits en dévoilant des solutions complètes couvrant tous les scénarios à l'occasion des 20 ans d'activité de la maison mère SUMEC ENERGY dans le secteur des énergies propres.

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Une matrice de produits couvrant tous les scénarios pour un monde diversifié

Afin de répondre aux diverses exigences du marché mondial de l'énergie, PHONO a présenté une gamme technologique complète, allant des composants de base à l'intégration de systèmes. Parmi les produits phares figuraient la série Draco Matrix de modules TOPCon de type N et la série Quasar de modules à contact de repos à haut rendement, conçues pour les centrales à grande échelle, les toitures de bâtiments commerciaux et les installations verticales. PHONO est notamment désormais la première marque chinoise du secteur photovoltaïque à voir l'ensemble de sa gamme de produits certifiée pour tous les scénarios par l'Institut allemand de la technique du bâtiment (DIBt), ce qui la dote d'une solide base de conformité pour le marché européen haut de gamme.

Dans le domaine du stockage d'énergie, PHONO a mis en avant sa solution intégrée de production d'énergie solaire, stockage et recharge. L'abri de voiture solaire SCUTUM, associé à un système modulaire de stockage d'énergie équipé de la technologie iBMS (système intelligent de gestion des batteries), forme une boucle continue de production, stockage et consommation particulièrement adaptée aux grands parcs de stationnement et aux microréseaux communautaires européens. Enrichissant en permanence son écosystème, PHONO a exposé ses innovations intelligentes en matière d'exploitation et de maintenance, telles que les robots de nettoyage autonomes de la série Lantern, destinés aux toitures complexes, ou encore ses clôtures solaires au design esthétique, qui combinent fonctions de production d'énergie et de protection.

Favoriser le dialogue grâce aux « journées thématiques autour de la marque »

Tout au long de l'événement, PHONO a travaillé à renforcer l'engagement de ses partenaires en organisant des journées thématiques interactives :

Journée de découverte : Soulignant sa crédibilité, PHONO a célébré son statut de fabricant de modules de niveau 1 selon BloombergNEF depuis 13 ans et sa place parmi les meilleurs acteurs dans sept catégories du classement 2026 de la fiabilité des modules photovoltaïques de PVEL, qui confortent son bilan de performance sur 25 ans.

Soulignant sa crédibilité, PHONO a célébré son statut de fabricant de modules de niveau 1 selon BloombergNEF depuis 13 ans et sa place parmi les meilleurs acteurs dans sept catégories du classement 2026 de la fiabilité des modules photovoltaïques de PVEL, qui confortent son bilan de performance sur 25 ans. Journée de l'approche de marque : La première mondiale du documentaire The Great Journey (Le grand voyage) a mis en lumière la philosophie de PHONO, marquée par la complémentarité à long terme et des valeurs centrées sur l'humain.

La première mondiale du documentaire a mis en lumière la philosophie de PHONO, marquée par la complémentarité à long terme et des valeurs centrées sur l'humain. Journée du développement durable : PHONO a publié son premier rapport sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui détaille son évolution stratégique en faveur de la transition verte et met l'accent sur ses solutions d'économie circulaire SRAU (rénovation solaire et modernisation des installations).

Consolider une présence européenne fondamentale

Avec des résultats concrets à la clé, PHONO a signé d'importants accords de coopération stratégique avec des entreprises énergétiques de premier plan en Espagne et en Italie, accélérant ainsi sa pénétration du marché européen. À l'avenir, la marque PHONO reste déterminée à fournir des solutions ultrafiables couvrant l'ensemble du cycle de vie, afin d'aider ses partenaires à s'adapter aux fluctuations du marché et de garantir une certaine stabilité à l'ère du développement vert.

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