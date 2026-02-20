- Acceleronix e IDEMIA Secure Transactions lanzan el programa de acceso anticipado IFPP en el MWC26 Barcelona con Tele2 IoT

BARCELONA, España, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Acceleronix, líder mundial en soluciones y servicios de IoT, e IDEMIA Secure Transactions, líder mundial en soluciones de pago y conectividad, anuncian hoy el lanzamiento del Programa de Acceso Anticipado al Aprovisionamiento de Perfiles en Fábrica (IFPP) en el MWC Barcelona. El programa, impartido conjuntamente con Tele2 IoT, proporciona acceso anticipado a una solución IFPP con seguridad cuántica para dispositivos IoT. Con el lanzamiento y las demostraciones en directo del programa en el evento, los visitantes podrán comprobar cómo permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) precargar perfiles de conectividad en eSIM durante el proceso de fabricación utilizando un único número de pieza de eSIM (1 SKU).

Las demostraciones mostrarán cómo los dispositivos pueden salir de fábrica listos para conectarse desde el primer momento, simplificando el ciclo de vida de la conectividad IoT y acelerando la escala global. Acceleronix, IDEMIA Secure Transactions y Tele2 IoT se centran en acelerar la adopción de IoT. El nuevo programa combina la plataforma, las capacidades de orquestación y las herramientas de fábrica de Acceleronix con la eSIM IoT preparada para IFPP de IDEMIA Secure Transactions y la vinculación y entrega de perfiles de MNO con seguridad cuántica IFPP, y los perfiles de Tele2 IoT con conectividad IoT global gestionada. El programa está optimizado para cualquier tipo de operación de fabricación de dispositivos, desde pequeñas producciones hasta fábricas a gran escala.

Las principales ventajas incluyen el aprovisionamiento automatizado, la monitorización en tiempo real, la trazabilidad completa, la gestión simplificada de las unidades de mantenimiento de stock (SKU) y una comercialización más rápida. Basado en los más altos estándares criptográficos y un diseño de seguridad cuántica, el programa protege los perfiles de conectividad incluso en entornos sin conexión o con aislamiento. Además, es compatible con futuras especificaciones de la GSMA, en particular la SGP.42, y escalable para soportar las mayores implementaciones de IoT.

"Acceleronix lidera la industria con nuestra solución compatible con IFPP y SGP.32, nuestra orquestación de SIM y nuestra conectividad IoT panregional", comentó Gal Olshinka, director de Acceleronix. "Este nuevo Programa de Acceso Anticipado IFPP demuestra nuestro compromiso con la tecnología eSIM y refleja nuestro enfoque en optimizar el ciclo de vida de los dispositivos IoT y su conectividad para dar soporte a soluciones IoT escalables. Nos complace haber colaborado con IDEMIA Secure Transactions y Tele2 IoT para crear esta alianza, y nos enorgullece presentarla en el MWC26 para mostrar cómo IFPP simplifica el aprovisionamiento de dispositivos a escala, reduce el riesgo operativo y permite una conectividad inmediata desde el momento en que los dispositivos salen de la línea de producción".

Philippe De Oliveira, vicepresidente sénior de Servicios de Conectividad Automotriz/IoT en IDEMIA Secure Transactions, añadió: "IFPP marca un punto de inflexión para que los fabricantes de equipos originales (OEM) simplifiquen y optimicen significativamente el proceso de fabricación de dispositivos conectados. Al combinar nuestra experiencia en soluciones de conectividad, en particular eSIM SGP.32, y nuestra criptografía de seguridad cuántica, con las capacidades de orquestación de fábrica de Acceleronix y el liderazgo en conectividad IoT de Tele2 IoT, estamos demostrando que el aprovisionamiento en fábrica, que no es teórico, es real, escalable y está listo para su adopción industrial hoy mismo".

"Tele2 IoT se enorgullece de colaborar con Acceleronix e IDEMIA Secure Transactions para hacer realidad este Programa de Acceso Anticipado IFPP", afirmó Onur Kasaba, director general de Tele2 IoT. "Al combinar nuestras capacidades de conectividad y aprovisionamiento de IoT global gestionado con el aprovisionamiento de perfiles en fábrica, permitimos a los fabricantes de equipos originales (OEM) entregar dispositivos listos para conectarse directamente desde fábrica. Este enfoque simplifica significativamente el ciclo de vida del IoT, reduce la complejidad operativa y facilita implementaciones escalables y seguras en todo el mundo".

Visite Acceleronix en el MWC Barcelona 2026 para ver el IFPP en acción y hablar directamente con expertos de la compañía. El expositor de Acceleronix ofrecerá una demostración en vivo que muestra cómo el IFPP simplifica el suministro de conectividad durante la fabricación. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y de dispositivos también pueden unirse al Programa de Acceso Anticipado del IFPP, recibir un kit de prueba y ser de los primeros en implementar conectividad cuántica segura y lista para fábrica a escala.

Acerca de Acceleronix

Acceleronix es el socio integral de IoT en el que confían los innovadores globales para avanzar con mayor rapidez y menor complejidad. Desde el concepto hasta la implementación global, nos encargamos del diseño, la conectividad, el ciclo de vida de la SIM/eSIM, la IA, la nube y el cumplimiento normativo para que usted lance sus productos más rápido y escale de forma más inteligente.

Para obtener más información, visite www.acceleronix.io