Acceleronix et IDEMIA Secure Transactions lancent le programme IFPP Early Access au MWC26 de Barcelone avec Tele2 IoT

BARCELONE, Espagne, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Acceleronix, leader mondial des solutions et services IoT, et IDEMIA Secure Transactions, leader mondial des solutions de paiement et de connectivité, annoncent aujourd'hui le lancement du programme IFPP (In-Factory Profile Provisioning) Early Access à l'occasion du MWC de Barcelone en Espagne. Le programme, qui est mis en œuvre conjointement avec Tele2 IoT, offre un accès rapide à une solution IFPP à sécurité quantique pour les appareils IoT. Avec le lancement et les démonstrations en direct du programme lors de l'événement, les visiteurs pourront voir comment le programme permet aux OEM de précharger les profils de connectivité sur les eSIM pendant le processus de fabrication en utilisant un numéro de pièce eSIM unique (1 SKU).

Les démonstrations montreront comment les appareils peuvent quitter l'usine prêts à être connectés, simplifiant ainsi le cycle de vie de la connectivité IoT et accélérant le déploiement mondial. Acceleronix, IDEMIA Secure Transactions et Tele2 IoT se concentrent sur l'accélération de l'adoption de l'IoT, et le nouveau programme allie la plateforme, les capacités d'orchestration et les outils d'usine d'Acceleronix à l'eSIM IoT d'IDEMIA Secure Transactions prête pour l'IFPP et la liaison IFPP à sécurité quantique et la livraison de profils MNO, ainsi qu'aux profils de Tele2 IoT avec une connectivité IoT mondiale gérée. Le programme est adapté à tout type d'opération de fabrication d'appareils, qu'il s'agisse de petites séries ou d'usines à grande échelle.

Parmi les principaux avantages, citons l'approvisionnement automatisé, la surveillance en temps réel, la traçabilité complète, la gestion simplifiée des unités de gestion des stocks (UGS) et une mise sur le marché plus rapide. Fondé sur les normes cryptographiques les plus élevées et sur une conception à sécurité quantique, le programme protège les profils de connectivité même dans des environnements hors ligne ou sous air gap. En outre, il est compatible avec les futures spécifications GSMA, notamment SGP.42, et évolutif pour prendre en charge les plus grands déploiements IoT.

« Acceleronix est à la pointe du secteur grâce à sa solution compatible IFPP et SGP.32, à son orchestration SIM et à sa connectivité IoT pan-régionale », a déclaré Gal Olshinka, directeur d'Acceleronix. « Ce nouveau programme d'accès anticipé de l'IFPP témoigne de notre engagement en faveur de la technologie eSIM et reflète notre volonté de rationaliser le cycle de vie des appareils IoT et de la connectivité afin de soutenir des solutions IoT évolutives. Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec IDEMIA Secure Transactions et Tele2 IoT pour créer ce partenariat, et nous sommes fiers de l'apporter au MWC26 pour montrer comment l'IFPP simplifie le provisionnement des appareils à l'échelle, réduit le risque opérationnel et permet une connectivité prête à l'emploi dès que les appareils quittent la chaîne de production. »

Philippe De Oliveira, VP principal Services de connectivité Auto/IoT chez IDEMIA Secure Transactions, a ajouté : « L'IFPP marque un tournant pour les OEM qui peuvent ainsi simplifier et optimiser de manière significative le processus de fabrication des appareils connectés. En unissant notre expertise en matière de solutions de connectivité, en particulier eSIM SGP.32, et notre cryptographie à sécurité quantique, ainsi que les capacités d'orchestration d'usine d'Acceleronix et le leadership de Tele2 IoT en matière de connectivité IoT, nous prouvons que le provisionnement en usine - qui n'est pas théorique - est opérationnel, évolutif et prêt à être adopté par l'industrie dès aujourd'hui. »

« Tele2 IoT est fier de collaborer avec Acceleronix et IDEMIA Secure Transactions pour donner vie à ce programme IFPP Early Access », a déclaré Onur Kasaba, directeur général de Tele2 IoT. « En alliant notre connectivité IoT mondiale gérée et nos capacités de provisionnement au provisionnement de profil en usine, nous permettons aux OEM de livrer des appareils prêts à se connecter dès la sortie de l'usine. Cette approche simplifie considérablement le cycle de vie de l'IoT, réduit la complexité opérationnelle et permet des déploiements évolutifs et sécurisés dans le monde entier. »

Rendez visite à Acceleronix au MWC Barcelona 2026 pour voir l'IFPP en action et discuter directement avec les experts de l'entreprise. Le stand d'Acceleronix présentera une démonstration en direct montrant comment l'IFPP simplifie l'approvisionnement de connectivité au moment de la fabrication. Les OEM et les fabricants d'appareils peuvent également rejoindre le programme d'accès anticipé de l'IFPP, recevoir un kit d'essai et être parmi les premiers à déployer à grande échelle une connectivité à sécurité quantique prête à l'emploi.

