Acción local para proteger a nuestra juventud de la adicción a la nicotina

News provided byHealthy Americas Foundation (HAF)
May 30, 2026, 11:38 ET
La National League of Cities y la Healthy Americas Foundation lanzan un llamado a la acción con 4 pasos que las ciudades pueden tomar para proteger a los jóvenes de los productos de tabaco saborizado
El domingo 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco
WASHINGTON, 30 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En todo el país, los productos de nicotina saborizados están impulsando la adicción a la nicotina entre los jóvenes. Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, la National League of Cities (NLC) y la Healthy Americas Foundation (HAF) han publicado un nuevo informe de políticas titulado 4 pasos prácticos que las ciudades pueden tomar ahora para proteger a la juventud de los productos de tabaco saborizado, el cual insta a los líderes locales a actuar y ofrece cuatro estrategias prácticas que las ciudades pueden implementar de inmediato, junto con ejemplos reales y pasos claros para comenzar.
El problema en cuestión
El nuevo informe de la NLC y la HAF concluye que uno de cada seis estudiantes de secundaria usa actualmente cigarrillos electrónicos y que casi nueve de cada 10 estudiantes de secundaria que usan cigarrillos electrónicos reportan consumir productos saborizados lo que convierte a los sabores en un factor principal de la adicción a la nicotina entre los jóvenes. Además, estudios recientes, incluyendo investigaciones de mapeo cerebral, han demostrado que la adición de sabores a los productos de tabaco aumenta significativamente el número de receptores nicotínicos en el cerebro, contribuyendo a mayores tasas de adicción. A pesar de esta evidencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó recientemente ciertos productos de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas.
Soluciones propuestas
"Las ciudades están navegando un panorama regulatorio en rápida evolución mientras trabajan para proteger a los jóvenes de la adicción a la nicotina. Nos enorgullece unirnos a la Healthy Americas Foundation para ofrecer este nuevo recurso con cuatro estrategias prácticas que las ciudades pueden usar ahora mismo, junto con ejemplos reales y pasos claros para proteger a los jóvenes de la adicción a la nicotina", dijo Lourdes Aceves, directora de Salud y Bienestar de la National League of Cities.
Las estrategias de políticas para las ciudades descritas en el nuevo informe son:
- Restringir la venta de los productos de tabaco saborizado cerca de las escuelas y espacios de participación juvenil: Políticas que limitan la venta de productos de tabaco saborizado dentro de una distancia determinada (por ejemplo, 500 pies) de las escuelas, de los parques y otros lugares donde se reúnen los jóvenes.
- Otorgar licencias a los minoristas de tabaco y reducir la sobreconcentración: Políticas que requieren que los vendedores de tabaco obtengan una licencia local y cumplan reglas de protección para los jóvenes, como requisitos de distancia o límites en la cantidad de establecimientos.
- Adoptar prohibiciones integrales sobre los productos de tabaco saborizado: Políticas que prohíben la venta de todos los productos de tabaco saborizado, incluido el mentol, sin excepciones.
- Colaborar con las escuelas para implementar políticas escolares de apoyo y no punitivas: Políticas escolares que mantienen las escuelas libres de tabaco mientras se enfocan en la educación y el abandono del consumo, no en el castigo.
Llamado a la acción
"Nuestra colaboración con la NLC representa nuestro compromiso compartido de ayudar a los responsables de políticas públicas, los educadores, los líderes locales y los residentes comunitarios a unirse en la lucha contra el enfoque de los productos de tabaco saborizado hacia la juventud hispana. Al adoptar estas políticas, podemos proteger a nuestros jóvenes del control de la adicción a la nicotina y garantizar un futuro más saludable y libre de humo para todos", dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Healthy Americas Foundation.
Según la NLC y la HAF, las ciudades cuentan con múltiples vías para actuar, incluso en estados con restricciones legales de competencia local. Las licencias, la zonificación y las alianzas con las escuelas siguen siendo herramientas poderosas para reducir la exposición y el acceso de los jóvenes. El informe que destaca las cuatro acciones clave de política pública que las ciudades pueden implementar está disponible en http://www.buenasaludparatodos.org/4pasos o los líderes municipales pueden escribir a [email protected] para obtener más información y apoyo en estos esfuerzos.
Sobre la Healthy Americas Foundation
La Healthy Americas Foundation (HAF) trabaja para mejorar la salud de las personas y las familias en todo el continente americano. Los esfuerzos de la HAF se basan en la experiencia de la Alianza Nacional para la Salud Hispana y su red de colaboradores. Más información en www.buenasaludparatodos.org
Sobre la National League of Cities
La National League of Cities (NLC) es la voz de las ciudades, pueblos y municipios de Estados Unidos, representando a más de 200 millones de personas en todo el país. La NLC trabaja para fortalecer el liderazgo local, influir en las políticas federales e impulsar soluciones innovadoras. Manténgase conectado con la NLC en Facebook, X, LinkedIn y Instagram
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FUENTE Healthy Americas Foundation (HAF)
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