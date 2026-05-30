Acción local para proteger a nuestra juventud de la adicción a la nicotina

La National League of Cities y la Healthy Americas Foundation lanzan un llamado a la acción con 4 pasos que las ciudades pueden tomar para proteger a los jóvenes de los productos de tabaco saborizado

El domingo 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco

WASHINGTON, 30 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En todo el país, los productos de nicotina saborizados están impulsando la adicción a la nicotina entre los jóvenes. Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, la National League of Cities (NLC) y la Healthy Americas Foundation (HAF) han publicado un nuevo informe de políticas titulado 4 pasos prácticos que las ciudades pueden tomar ahora para proteger a la juventud de los productos de tabaco saborizado, el cual insta a los líderes locales a actuar y ofrece cuatro estrategias prácticas que las ciudades pueden implementar de inmediato, junto con ejemplos reales y pasos claros para comenzar.

El problema en cuestión

El nuevo informe de la NLC y la HAF concluye que uno de cada seis estudiantes de secundaria usa actualmente cigarrillos electrónicos y que casi nueve de cada 10 estudiantes de secundaria que usan cigarrillos electrónicos reportan consumir productos saborizados lo que convierte a los sabores en un factor principal de la adicción a la nicotina entre los jóvenes. Además, estudios recientes, incluyendo investigaciones de mapeo cerebral, han demostrado que la adición de sabores a los productos de tabaco aumenta significativamente el número de receptores nicotínicos en el cerebro, contribuyendo a mayores tasas de adicción. A pesar de esta evidencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó recientemente ciertos productos de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas.

Soluciones propuestas

"Las ciudades están navegando un panorama regulatorio en rápida evolución mientras trabajan para proteger a los jóvenes de la adicción a la nicotina. Nos enorgullece unirnos a la Healthy Americas Foundation para ofrecer este nuevo recurso con cuatro estrategias prácticas que las ciudades pueden usar ahora mismo, junto con ejemplos reales y pasos claros para proteger a los jóvenes de la adicción a la nicotina", dijo Lourdes Aceves, directora de Salud y Bienestar de la National League of Cities.

Las estrategias de políticas para las ciudades descritas en el nuevo informe son:

Restringir la venta de los productos de tabaco saborizado cerca de las escuelas y espacios de participación juvenil: Políticas que limitan la venta de productos de tabaco saborizado dentro de una distancia determinada (por ejemplo, 500 pies) de las escuelas, de los parques y otros lugares donde se reúnen los jóvenes.

Políticas que limitan la venta de productos de tabaco saborizado dentro de una distancia determinada (por ejemplo, 500 pies) de las escuelas, de los parques y otros lugares donde se reúnen los jóvenes. Otorgar licencias a los minoristas de tabaco y reducir la sobreconcentración: Políticas que requieren que los vendedores de tabaco obtengan una licencia local y cumplan reglas de protección para los jóvenes, como requisitos de distancia o límites en la cantidad de establecimientos.

Políticas que requieren que los vendedores de tabaco obtengan una licencia local y cumplan reglas de protección para los jóvenes, como requisitos de distancia o límites en la cantidad de establecimientos. Adoptar prohibiciones integrales sobre los productos de tabaco saborizado: Políticas que prohíben la venta de todos los productos de tabaco saborizado, incluido el mentol, sin excepciones.

Políticas que prohíben la venta de todos los productos de tabaco saborizado, incluido el mentol, sin excepciones. Colaborar con las escuelas para implementar políticas escolares de apoyo y no punitivas: Políticas escolares que mantienen las escuelas libres de tabaco mientras se enfocan en la educación y el abandono del consumo, no en el castigo.

Llamado a la acción

"Nuestra colaboración con la NLC representa nuestro compromiso compartido de ayudar a los responsables de políticas públicas, los educadores, los líderes locales y los residentes comunitarios a unirse en la lucha contra el enfoque de los productos de tabaco saborizado hacia la juventud hispana. Al adoptar estas políticas, podemos proteger a nuestros jóvenes del control de la adicción a la nicotina y garantizar un futuro más saludable y libre de humo para todos", dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Healthy Americas Foundation.

Según la NLC y la HAF, las ciudades cuentan con múltiples vías para actuar, incluso en estados con restricciones legales de competencia local. Las licencias, la zonificación y las alianzas con las escuelas siguen siendo herramientas poderosas para reducir la exposición y el acceso de los jóvenes. El informe que destaca las cuatro acciones clave de política pública que las ciudades pueden implementar está disponible en http://www.buenasaludparatodos.org/4pasos o los líderes municipales pueden escribir a [email protected] para obtener más información y apoyo en estos esfuerzos.

Sobre la Healthy Americas Foundation

La Healthy Americas Foundation (HAF) trabaja para mejorar la salud de las personas y las familias en todo el continente americano. Los esfuerzos de la HAF se basan en la experiencia de la Alianza Nacional para la Salud Hispana y su red de colaboradores. Más información en www.buenasaludparatodos.org

Sobre la National League of Cities

La National League of Cities (NLC) es la voz de las ciudades, pueblos y municipios de Estados Unidos, representando a más de 200 millones de personas en todo el país. La NLC trabaja para fortalecer el liderazgo local, influir en las políticas federales e impulsar soluciones innovadoras. Manténgase conectado con la NLC en Facebook, X, LinkedIn y Instagram

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FUENTE Healthy Americas Foundation (HAF)