Nuevo informe sobre los resultados de salud en EE. UU. (2019-2024)

El informe destaca los avances y las oportunidades en las distintas poblaciones de EE. UU.

WASHINGTON, 24 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación para la Salud de las Américas publicó hoy su informe más reciente, Resumen ejecutivo: Resultados de salud en EE. UU. (2019–2024), el cual ofrece una visión integral de las tendencias nacionales en esperanza de vida, enfermedades crónicas, salud materna, cobertura de seguro de salud y resultados de cáncer alrededor de los Estados Unidos. "A lo largo y ancho del país, observamos ejemplos significativos de fortaleza, recuperación y oportunidad", afirmó la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación para la Salud de las Américas. "Comprender qué impulsa los resultados positivos y la resiliencia en algunas poblaciones, puede ayudar a orientar estrategias de salud y bienestar que beneficien a todos." El reporte completo se encuentra en https://www.buenasaludparatodos.org/recursos

Hallazgos clave

Fuerte longevidad general en varias poblaciones: Las poblaciones asiáticas e hispanas demuestran una esperanza de vida notablemente alta; las poblaciones asiáticas alcanzan aproximadamente los 85 años y las poblaciones hispanas superan a las poblaciones blancas, a pesar de presentar tasas más elevadas de algunos factores de riesgo.

Las poblaciones asiáticas e hispanas demuestran una esperanza de vida notablemente alta; las poblaciones asiáticas alcanzan aproximadamente los 85 años y las poblaciones hispanas superan a las poblaciones blancas, a pesar de presentar tasas más elevadas de algunos factores de riesgo. Resiliencia a pesar de los factores de riesgo: Las poblaciones hispanas muestran un patrón convincente de sólida supervivencia general, incluso con tasas más altas de diabetes y una menor cobertura de seguro de salud, lo que apunta a la existencia de factores protectores que merecen un estudio más profundo.

Las poblaciones hispanas muestran un patrón convincente de sólida supervivencia general, incluso con tasas más altas de diabetes y una menor cobertura de seguro de salud, lo que apunta a la existencia de factores protectores que merecen un estudio más profundo. Recuperación tras la pandemia: Las tendencias en la esperanza de vida muestran un repunte después de los descensos registrados durante el periodo 2020-2021, particularmente entre las poblaciones hispanas.

Las tendencias en la esperanza de vida muestran un repunte después de los descensos registrados durante el periodo 2020-2021, particularmente entre las poblaciones hispanas. Tasas de mortalidad más bajas en algunos grupos: Las poblaciones asiáticas experimentan sistemáticamente una menor mortalidad en múltiples indicadores, incluidas las enfermedades cardíacas y el cáncer.

Las poblaciones asiáticas experimentan sistemáticamente una menor mortalidad en múltiples indicadores, incluidas las enfermedades cardíacas y el cáncer. Avances en los resultados del cáncer : Aunque la incidencia varía, varias poblaciones —incluidos los grupos asiáticos e hispanos— experimentan una menor mortalidad por cáncer, lo que sugiere tendencias positivas en la supervivencia y la eficacia de los tratamientos.

: Aunque la incidencia varía, varias poblaciones —incluidos los grupos asiáticos e hispanos— experimentan una menor mortalidad por cáncer, lo que sugiere tendencias positivas en la supervivencia y la eficacia de los tratamientos. Amplia cobertura de seguro de salud entre los adultos mayores: La cobertura de salud casi universal entre los adultos de 65 años o más, refleja el papel estabilizador de Medicare en el acceso a la atención médica.

La cobertura de salud casi universal entre los adultos de 65 años o más, refleja el papel estabilizador de Medicare en el acceso a la atención médica. Prioridades nacionales de salud compartidas: En todos los grupos, las enfermedades cardíacas y el cáncer siguen siendo las principales causas de muerte, lo que refuerza la importancia de mantener la inversión en la prevención, la detección temprana y en el tratamiento.

Una imagen matizada de la salud en los EE. UU. — El informe subraya que los resultados de salud en los Estados Unidos están determinados por múltiples factores interrelacionados. Los patrones observados entre las poblaciones demuestran que los buenos resultados pueden coexistir con ciertos factores de riesgo, lo que resalta la importancia de examinar la salud desde una perspectiva más amplia.

Acerca del informe

El informe se basa en conjuntos de datos nacionales que abarcan el periodo entre 2019 y 2024, capturando tanto el impacto de la pandemia de COVID-19 como la recuperación posterior. El informe proporciona una base fundamentada en datos para comprender cómo evolucionan los resultados de salud y en qué áreas se puede seguir avanzando.

Acerca de La Fundación para la Salud de las Américas ®

La Fundación para la Salud de las Américas ® (HAF por sus siglas en inglés) busca mejorar la salud de las personas y las familias en todo el continente americano. Los esfuerzos de HAF se sustentan en la experiencia de la Alianza Nacional para la Salud Hispana y sus numerosos socios. Para obtener más información, visite https:/www.buenasaludparatodos.org

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FUENTE Healthy Americas Foundation (HAF)