Acclaro Medical annonce l'ouverture d'un nouveau siège à Munich, en Allemagne

SMITHFIELD, R.I., November 4, 2024 /PRNewswire/ -- Acclaro Medical, une société de technologie médicale pionnière axée sur le développement de solutions de pointe qui améliorent les soins aux patients et redéfinissent les pratiques médicales, a officiellement ouvert son nouveau siège social après une cérémonie d'inauguration le 28 octobre 2024, à Munich, en Allemagne. Le nouveau centre marque une étape importante pour cette entreprise de dispositifs médicaux en pleine croissance qui innove en matière d'appareils et de traitements laser pour améliorer considérablement les conditions esthétiques et médicales de la peau.

Acclaro Leadership Celebrates the Opening of New Headquarters in Munich, Germany

« Nous avons établi un nouveau point de repère en Europe où notre technologie de précision, nos fonctions de marketing direct et de vente ainsi que notre engagement en matière de service peuvent s'unir pour servir nos clients », a déclaré Helen Fang, directrice générale d'Acclaro Medical. « La réputation mondiale de Munich en tant que marché puissant est le point d'ancrage idéal pour étendre la reconnaissance de notre fleuron UltraClear® laser à fibre froide dans le monde entier. »

Acclaro, acteur important du secteur des lasers esthétiques depuis 2018, est enthousiaste et prêt à exploiter le plein potentiel de son laser à fibre UltraClear avec des partenaires nouveaux et existants dans l'Union européenne. Selon Reiner Kuchenbaur, directeur général d'Acclaro Medical GmbH, filiale à 100 % d'Acclaro Corporation, « l'établissement d'un nouveau siège social à Munich est une stratégie progressive clé qui permettra d'accélérer l'échange d'expériences cliniques et de résultats supérieurs pour les patients entre les États-Unis et les clients sur la scène mondiale. »

À propos d'Acclaro Medical

Fondée en 2018 par des experts industriels de classe mondiale, Acclaro Medical s'engage à développer, innover et mettre sur le marché des solutions qui changent la donne pour répondre aux besoins non satisfaits des pratiques médicales, esthétiques et chirurgicales d'aujourd'hui. Avec un engagement sans relâche pour l'innovation et une équipe de professionnels dévoués, Acclaro Medical continue de repousser les limites et d'apporter des changements positifs dans l'industrie de la médecine esthétique. Les traitements de rajeunissement cutané 3DMIRACL® et Laser Coring® , dont elle est propriétaire, sont appréciés pour leurs résultats esthétiques inégalés, complétés par un grand confort pour le patient, une cicatrisation rapide et une sécurité maximale pour tous les types de peau. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.ultraclearlaser.com.

Pour les relations avec la médias, veuillez contacter :

Nadine Tosk

Nadine Tosk Communications

504.453.8344

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547599/BE406366.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2168459/Acclaro_UltraClear_logo.jpg