Acclaro Medical opent een nieuw hoofdkantoor in München, Duitsland

SMITHFIELD, R.I., 4 november 2024 /PRNewswire/ -- Acclaro Medical, een baanbrekend bedrijf op het gebied van medische technologie dat zich richt op het ontwikkelen van geavanceerde oplossingen die de zorg voor patiënten verbeteren en medische praktijken herdefiniëren, opende officieel zijn nieuwe hoofdkantoor na een lintknipceremonie op 28 oktober 2024 in München, Duitsland. Het nieuwe centrum is een belangrijke mijlpaal voor het snelgroeiende bedrijf in medische apparatuur dat laserapparaten en -behandelingen innoveert om esthetische en medische huidaandoeningen in belangrijke mate te verbeteren.

"We hebben een nieuw bedrijfsbaken opgericht in Europa waar onze precisietechnologie, directe marketing- en verkoopfuncties en servicegerichtheid kunnen samenkomen om onze klanten van dienst te zijn," zegt Helen Fang, Chief Executive Officer van Acclaro Medical. "De wereldwijde reputatie van München als krachtige markt is het ideale anker om wereldwijd een nog grotere erkenning te krijgen voor ons vlaggenschip UltraClear® koude fiberlaser."

Acclaro is sinds 2018 een belangrijke speler in de esthetische laserbranche en is enthousiast en bereid om het volledige potentieel van haar UltraClear fiberlaser te benutten met nieuwe en bestaande partners in de Europese Unie. Volgens Reiner Kuchenbaur, Managing Director van Acclaro Medical GmbH, een volledige dochteronderneming van Acclaro Corporation, "is de vestiging van een nieuw hoofdkantoor in München een belangrijke vooruitgang in de strategie die de uitwisseling van klinische ervaringen en superieure patiëntresultaten tussen de Verenigde Staten en klanten op het wereldtoneel zal helpen versnellen."

Over Acclaro Medical

Acclaro Medical is opgericht in 2018 door experts van wereldklasse in de sector en is toegewijd aan het ontwikkelen, innoveren en op de markt brengen van baanbrekende oplossingen voor de huidige onvervulde medische, esthetische en chirurgische praktijkbehoeften. Met een niet aflatende toewijding aan innovatie en een team van toegewijde professionals, blijft Acclaro Medical de grenzen verleggen en positieve verandering teweegbrengen in de esthetische medische industrie. De eigen 3DMIRACL® en Laser Coring® huidverjongingsbehandelingen worden gewaardeerd voor hun ongeëvenaarde esthetische resultaten, aangevuld met hoog comfort voor de patiënt, snelle genezing en uiterste veiligheid voor alle huidtypes. Ga voor meer informatie naar http://www.ultraclearlaser.com.

