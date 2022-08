Accord Healthcare lance un concentré générique de doxorubicine liposomale pégylée

Accord est l'un des premiers à commercialiser un concentré de doxorubicine liposomale pégylée 2mg/ml en solution pour perfusion au Royaume-Uni et en Europe

LONDRES, 8 août 2022 /PRNewswire/ --

Accord Healthcare a annoncé aujourd'hui le lancement au Royaume-Uni et en Europe du concentré générique de la doxorubicine liposomale pégylée 2 mg/ml en solution pour perfusion. 1 ml de doxorubicine liposomale pégylée contient 2 mg de chlorhydrate de doxorubicine dans une formulation liposomale pégylée. La formulation de la doxorubicine liposomale pégylée consiste en un chlorhydrate de doxorubicine encapsulé dans des liposomes avec du méthoxypolyéthylène glycol (MPEG) liés à la surface. Ce processus est connu sous le nom de pégylation et protège les liposomes de la détection par le système des phagocytes mononucléaires (MPS), augmentant ainsi le temps de circulation des produits dans le sang. Le produit est indiqué :

En monothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, lorsqu'il existe un risque cardiaque accru

Pour le traitement du cancer avancé de l'ovaire chez les femmes qui n'ont pas satisfait au traitement de première ligne par chimiothérapie à base de platine

En combinaison avec le bortézomib pour le traitement du myélome multiple progressif chez les patients qui ont reçu au moins un traitement antérieur et qui ont déjà subi ou ne sont pas aptes à subir une greffe de moelle osseuse

Pour le traitement du sarcome de Kaposi (SK) lié au SIDA chez les patients ayant un faible taux de CD4 (<200 lymphocytes CD4/mm³) et une maladie muco-cutanée ou viscérale étendue

Pete Kelly, d'Accord UK, a déclaré : « Le lancement du générique de la doxorubicine liposomale pégylée souligne l'engagement continu d'Accord à améliorer l'accès aux traitements contre le cancer, tant pour les patients que pour les systèmes de santé. Notre objectif est d'introduire des médicaments de haute qualité à un prix abordable afin que les systèmes de santé et les patients puissent y avoir accès ».

Accord est un acteur de premier plan dans le domaine de l'oncologie générique, avec un portefeuille et un pipeline de développement de produits axés sur les types de tumeurs les plus répandus, en plus des traitements hématologiques et des soins palliatifs du cancer.

À propos d'Accord Healthcare

Basée au Royaume-Uni, Accord Healthcare est l'une des sociétés pharmaceutiques à la croissance la plus rapide en Europe. Accord possède l'une des plus grandes empreintes du marché parmi les sociétés européennes de génériques et de biosimilaires, vendant des médicaments génériques dans plus de 80 pays du monde.

Cette présence mondiale nous permet de fournir des médicaments vitaux et abordables aux systèmes de santé publics et de soutenir les professionnels de la santé afin de transformer la vie des patients dans le monde entier.

L'approche d'Accord est dynamique et inventive, cherchant toujours à améliorer les produits et l'accès des patients à ceux-ci. Accord est motivée par la volonté de penser différemment et de fournir davantage au profit des patients du monde entier.

Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la doxorubicine liposomale pégylée 2 mg/ml concentrée en solution pour perfusion est disponible sur le site Web du compendium électronique des médicaments (eMC) : www.medicines.org.uk et une copie accompagne ce communiqué de presse.

