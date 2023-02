ACE Green Recycling e STC Partner para Fornecimento de Equipamentos de Reciclagem de Baterias

Colaboração para melhorar a eficiência para projetos globais de reciclagem

HOUSTON, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ACE Green Recycling (ACE), uma plataforma integrada de tecnologia e cadeia de suprimentos para materiais de baterias, assinou recentemente um Memorando de Entendimento (MOU) com a STC, uma empresa líder em engenharia, aquisição e construção na Europa, empresa de gestão especializada na construção de instalações e equipamentos para reciclagem de baterias e produção de chumbo.

Por meio da colaboração estratégica, a STC construirá instalações de reciclagem de baterias fornecendo fabricação de equipamentos de reciclagem e atividades gerais de engenharia e gerenciamento de projetos, integrando as tecnologias proprietárias da STC com as tecnologias de emissões zero Escopo 1 da ACE para baterias de chumbo e íons de lítio. A STC e a ACE também explorarão oportunidades de licenciamento e comercialização conjuntas de suas tecnologias de reciclagem de baterias.

Giorgio La Sala, CEO da STC, diz: "esperamos que as sinergias entre a ACE e a STC ajudem a indústria de reciclagem de baterias a melhorar ainda mais a eficiência da reciclagem e reduzir os impactos ambientais, garantindo qualidade confiável e custos mais baixos, de acordo com os princípios da economia circular".

A ACE desenvolveu um portfólio de tecnologias proprietárias livres de emissões de Escopo 1, para reciclar baterias de chumbo-ácido e íon-lítio para extrair materiais essenciais da bateria. Sua tecnologia hidrometalúrgica própria é alimentada exclusivamente por eletricidade, emite zero gases de efeito estufa e tem rendimentos de recuperação líderes de mercado.

"Esta colaboração aproveita a experiência da STC na fabricação de equipamentos de alta qualidade e gerenciamento de projetos em larga escala, juntamente com a tecnologia inovadora de reciclagem de baterias da ACE, para formar uma parceria que transformará a reciclagem de baterias globalmente, criando mais eficiências de implantação", disse Vipin Tyagi, cofundador e diretor de tecnologia. "Estamos comprometidos com a eletrificação global sustentável e estamos entusiasmados com a parceria com a STC para ajudar-nos a avançar em direção a esse objetivo."

A STC, sediada na Itália, opera na reciclagem de baterias e produção de chumbo e tem projetos na União Europeia, América do Norte e África. A empresa faz parte do Grupo Monbat e atua em outros setores, como química hidrometalúrgica, eletroquímica, proteção ambiental e tratamento de água.

