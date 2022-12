ACE Green Recycling firma un acuerdo de compra intercontinental con Glencore

El acuerdo mundial crea una asociación estratégica para apoyar un ecosistema circular y sustentable para los materiales de baterías reciclados

Houston y Baar, Suiza, 5 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- ACE Green Recycling (ACE), una empresa de tecnología de reciclaje mundial y una plataforma cadena de suministro, y Glencore plc (LON: GLEN), una de las empresas de recursos naturales más grandes del mundo y uno de los principales productores y recicladores de metales para la producción de baterías, anunciaron que firmarán un acuerdo de suministro a largo plazo para plomo reciclado, así como productos finales clave a base de baterías de iones de litio recicladas. Esta asociación estratégica ayudará a crear una cadena de suministro circular a nivel mundial para estos materiales de gran demanda, mientras reduce su huella ambiental.

ACE Green Recycling firma un acuerdo de compra con Glencore

El acuerdo de 15 años permite que Glencore compre hasta el 100% de los productos de ACE de cuatro de sus parques de reciclaje de baterías de iones de litio y plomo-ácido que se están construyendo en los Estados Unidos, India y Tailandia. Se espera que los parques estén terminados para el 2024. Una vez que estén operativos, ACE estima que estos parques de reciclaje producirán acumulativamente 1,6 millones de toneladas de metales reciclados que contienen plomo, litio, níquel y cobalto.

"Nuestra asociación con ACE promueve nuestro objetivo de crear una plataforma de circularidad líder a nivel mundial para los metales de las baterías. Estos parques de reciclaje no solo proporcionarán una solución única a nivel nacional, sino también regional para promover la circularidad en las baterías, tanto de alto como de bajo voltaje. La asociación también apoyará nuestra ambición de convertirnos en una empresa con cero emisiones netas (Alcance 1, 2, 3) para el 2050", dijo Kunal Sinha, director de reciclaje de Glencore.

Al comprender el papel fundamental que desempeñan las baterías en el cambio hacia la electrificación mundial y la adopción de energías renovables, ACE ha desarrollado una variedad de tecnologías patentadas para reciclar baterías con cero emisiones de Alcance 1 y extraer sus materiales críticos con una huella ambiental mínima. Al ser pionera en procesos innovadores de reciclaje hidrometalúrgico para baterías de plomo-ácido (LAB, por sus siglas en inglés) y baterías de iones de litio (LIB, por sus siglas en inglés) con tasas de recuperación superiores al 99% y 98%, respectivamente, la empresa ha desarrollado soluciones para el final de su vida útil de circuito cerrado y sustentables desde el punto de vista medioambiental para ambos tipos de baterías.

"Nos complace asociarnos con Glencore y juntos contribuir a que la electrificación mundial sea sustentable", dijo Nishchay Chadha, cofundador y director ejecutivo de ACE. "Necesitamos crear soluciones de cadena de suministro circular sustentables y localizadas para garantizar que estos materiales de batería críticos estén disponibles de manera indefinida y salvaguardar un futuro más verde".

Una vez que operen a nivel comercial, se estima que las plantas de reciclaje de ACE que forman parte de este acuerdo tendrán una capacidad total de procesamiento anual de 250.000 toneladas de LAB y 47.000 toneladas de LIB.

La primera planta comercial de reciclaje de LIB de ACE comenzará sus operaciones este mes en Ghaziabad, India, donde se reciclarán varias sustancias químicas de baterías, como óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC), óxido de litio y cobalto (LCO) y fosfato de litio y hierro (LFP) para extraer valiosos materiales de las baterías. Se espera que una segunda planta en la India, en Mundra, comience sus operaciones en línea en el cuarto trimestre de 2023, al igual que la planta insignia de ACE en Texas, Estados Unidos. Se prevé que ambas plantas procesen hasta 100.000 toneladas de LAB y 20.000 toneladas de LIB anualmente para el 2025.

El acuerdo mundial entre ACE y Glencore permitirá ampliar y mejorar la circularidad de las baterías tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Gracias a sus soluciones rentables, automatizadas y sustentables, ACE quiere generar un cambio radical en el procesamiento y reciclaje de los residuos de baterías.

Vipin Tyagi, Ph.D., otro cofundador y director de tecnología de ACE, dijo: "Nuestra plataforma de tecnología de reciclaje modular e independiente de la química de la batería ofrece la flexibilidad de personalizar nuestras soluciones tanto para los mercados desarrollados como en desarrollo. Junto con componentes positivos de ESG y competitividad de costos, las soluciones de reciclaje de baterías de ACE brindan verdaderos beneficios comerciales y sociales".

Sobre ACE Green Recycling

Descargo de responsabilidad

Las empresas en las que Glencore plc tiene una participación directa e indirecta son entidades legales separadas y distintas. En este documento, "Glencore", " Grupo Glencore" y "Grupo" se utilizan solo por conveniencia cuando se hace referencia a Glencore plc y sus subsidiarias en general. Estas expresiones colectivas se utilizan solo para facilitar la referencia y no implican ninguna otra relación entre las empresas. Asimismo, las palabras "nosotros" y "nuestro" también se utilizan para referirse colectivamente a los miembros del Grupo o a quienes trabajan para ellos. Estas expresiones también se utilizan cuando la identificación de la empresa o empresas en particular no sirva para ningún propósito útil.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas en relación a las capacidades tecnológicas de ACE y las futuras aspiraciones comerciales. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de ACE e implican una serie de riesgos comerciales y técnicos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los resultados previstos descritos, implícitos o proyectados en cualquier declaración prospectiva, incluidas, entre otras, aprobaciones regulatorias, cambios inesperados en tecnologías, incertidumbres inherentes al desarrollo tecnológico, ampliación e implementación, protección de la propiedad intelectual y fuentes y disponibilidad de financiamiento de terceros.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1960750/ACE_Glencore.jpg

FUENTE ACE Green Recycling

