ACE Green Recycling stellt weltweit vier neue Anlagen zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien vor

ACE plant derzeit Anlagen in Thailand, Indien und den USA mit einer geplanten Kapazität von 10.000 Tonnen in Indien und Thailand und 20.000 Tonnen in den USA. Es wird erwartet, dass der Betrieb in Indien im dritten Quartal 2022 mit einer anfänglichen Verarbeitungskapazität von 1800 Tonnen pro Jahr aufgenommen wird, während die Anlagen in Thailand und den USA im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden, wobei die volle Betriebskapazität in allen Anlagen bis 2025 erreicht werden soll.