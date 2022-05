ACE Green Recycling lançará quatro novas instalações de reciclagem de baterias de íon de lítio em todo o mundo

A ACE pretende construir instalações na Tailândia, Índia e EUA, com capacidades planejadas de dez mil toneladas entre a Índia e a Tailândia e 20 mil toneladas nos EUA. Estima-se que as operações na Índia tenham início até o terceiro trimestre de 2022, com capacidade de processamento inicial de 1.800 toneladas por ano, enquanto na Tailândia e nos EUA entrariam em funcionamento em 2023, com capacidade operacional total planejada a ser alcançada em todas as instalações até 2025.

Recentemente, a ACE anunciou seu principal parque combinado de reciclagem de baterias de chumbo-ácido e íons de lítio no Texas, nos EUA. Com o anúncio de planos para a instalação simultânea de instalações na Ásia, a ACE está trabalhando para se tornar um player global para a reciclagem de baterias de íon de lítio. A empresa implementará seu processo proprietário de reciclagem hidrometalúrgica que combina um processo de reciclagem totalmente livre de emissões e baixa temperatura com taxas de recuperação líderes de mercado superiores a 98%. A ACE também pode recuperar com sucesso metais valiosos como cobre e alumínio, ao mesmo tempo em que pode lidar com uma ampla variedade de produtos químicos de bateria de íons de lítio mais utilizados do mundo. Alinhado com seu ethos ambiental, o processo também produz zero resíduos sólidos ou efluentes tóxicos.

Além do cobre e do alumínio, os materiais recuperados também incluem uma variedade de sulfatos e carbonatos de cobalto, manganês e níquel, que juntos deixam a instalação da ACE "pronta para o usuário" para uso na próxima geração de baterias de íons de lítio.

"Com a instalação dessas quatro novas instalações, alavancaríamos estrategicamente nossa experiência na cadeia de suprimentos global para atender não apenas aos mercados norte-americanos, mas também à Ásia, onde temos uma experiência muito forte no terreno e relacionamentos existentes", declarou Nishchay Chadha, co-fundador e CEO da ACE. A ACE já está em discussões com potenciais parceiros para vários arranjos de fornecimento de resíduos de bateria e retirada de produtos para garantir um fluxo constante de baterias recicláveis e um cliente pronto para seus materiais de bateria de nível de mercado.

Quando estiver totalmente operacional, a ACE estima fornecer até cem empregos diretos e indiretos para a economia local.

Embora o mercado global de reciclagem de baterias de íons de lítio permaneça relativamente baixo, os principais OEMs, fabricantes de veículos elétricos e investidores estratégicos permanecem otimistas quanto à necessidade de uma solução de reciclagem sustentável e ambientalmente responsável devido a três razões principais.

O crescimento exponencial na adoção de baterias de íons de lítio, desde os já onipresente dispositivos eletrônicos portáteis até a ampla e crescente popularidade de veículos elétricos, está sinalizando um aumento sem precedentes em termos de demanda. Além disso, os mandatos governamentais de "responsabilidade do produtor" exigem que os fabricantes de baterias identifiquem rapidamente soluções de reciclagem sustentáveis que possam minimizar a pegada ambiental geral da fabricação de baterias. Com a fragilidade contínua das cadeias de suprimentos globais causando choques extremos de preços, os players em toda a(s) cadeia(s) de valor procuram diversificar suas fontes de materiais de bateria para longe de regiões de maior instabilidade política.

"Ao oferecer uma solução de reciclagem de baterias de íon de lítio com emissões zero, a ACE soluciona todas essas preocupações e oferece a localização necessária da cadeia de suprimentos e confiabilidade dos materiais valiosos da bateria. A expansão global de nossa tecnologia oferecerá suporte vital para uma eletrificação sustentável de mobilidade e fabricação", declarou o Dr. Vipin Tyagi,co-fundador e diretor de tecnologia da ACE.

A ACE implementará seu capital e colaborará com vários investidores estratégicos e financeiros para construir as instalações previstas.

A ACE já é pioneira na reciclagem hidrometalúrgica de baterias de chumbo-ácido, já tendo implantado sua tecnologia em escala comercial com os principais recicladores e players do setor, com muitas novas instalações prontas para entrar em operação na Ásia, Europa e Oriente Médio no início de 2023.

Sobre a ACE Green Recycling Inc

A ACE Green Recycling é uma empresa de tecnologia de reciclagem ecológica dos EUA, com operações globais no Sudeste Asiático e na Índia. A empresa comercializou com sucesso seu exclusivo processo de reciclagem de baterias de chumbo-ácido usadas, que não libera emissões de gases de efeito estufa e, atualmente, está ampliando sua tecnologia de emissões zero para reciclar baterias de íons de lítio. A ACE também está trabalhando simultaneamente em soluções de tecnologia limpa para outros fluxos de resíduos metálicos. A equipe por trás da ACE tem décadas de experiência em reciclagem, tecnologias e cadeia de suprimentos de resíduos, o que a torna líder em reciclagem global.

FONTE ACE Green Recycling

