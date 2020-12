ACE Money Transfer boekt grensoverschrijdende betalingen vooruit via een partnerschap met Bank Alfalah Limited, Pakistan

- ACE Money Transfer en Bank Alfalah lanceren een megaprijzencampagne voor hun klanten in Europa en Pakistan

MANCHESTER, Engeland, 2 december 2020 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer , een toonaangevende aanbieder van grensoverschrijdende overboekingen, heeft vandaag zijn diensten en samenwerking met Bank Alfalah verbeterd door een mega-incentivecampagne te lanceren voor zijn klanten die geld overmaken naar Pakistan en die betaald worden door Bank Alfalah. Klanten maken kans op verschillende prijzen, waaronder luxe laptops, smartwatches, motoren, cadeaubonnen en een grote bumperprijs van een gloednieuwe auto, een 1.8L Honda Civic.

"Via deze incentivecampagne die we samen met Bank Alfalah lanceren, een van de meest vertrouwde en technologisch geavanceerde banken van Pakistan, willen we graag iets terugdoen voor onze klanten die onze diensten vertrouwen met hun zuurverdiende geld", aldus Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer. Hij verklaarde ook: "Door met hen samen te werken, hebben we de reikwijdte van onze diensten aanzienlijk uitgebreid, inclusief het rechtstreeks storten van geld op alle bankrekeningen in Pakistan, betaaldiensten voor energierekeningen en natuurlijk contante uitbetalingen bij hun uitgebreide kantorennetwerk in het hele land."

"Bank Alfalah streeft er altijd naar om de verwachtingen en behoeften van onze overzeese partners te overtreffen die momenteel bestaan uit vooraanstaande Fintechs, geldoverboekingsdiensten, banken, enz., en we streven altijd naar het verbeteren van onze serviceniveaus en ons serviceaanbod", aldus Bilal Asghar, Bank Alfalah's Group Head for Corporate, Investment Banking & International Business Division. "Door onze samenwerking met ACE Money Transfer kunnen we nog meer overzeese Pakistanen en hun families in Pakistan van dienst zijn en tegelijkertijd het doel van de Staatsbank van Pakistan bevorderen om geldoverboekingen via legale bankkanalen te stimuleren", voegde dhr. Bilal eraan toe.

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited") is een in Manchester gevestigde, gerenommeerde financiële instelling die gespecialiseerd is in grensoverschrijdende betalingen en geldoverboekingsdiensten levert met een uitgebreid netwerk van meer dan 1.000 uitvoerende instanties in het VK en de EER en een zeer sterke online aanwezigheid.

Over Bank Alfalah

Bank Alfalah is een van de grootste particuliere banken in Pakistan met een netwerk van meer dan 700 vestigingen in meer dan 200 steden in Pakistan, met internationale aanwezigheid in Bangladesh, Afghanistan, Bahrein en de VAE. De bank is eigendom van en wordt beheerd door de Abu Dhabi Group.

