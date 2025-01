ACE Money Transfer élargit sa présence mondiale en s'associant à Alipay pour faciliter les transferts de fonds vers la Chine

MANCHESTER, Angleterre, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, l'un des principaux fournisseurs de services de transfert de fonds internationaux, annonce un partenariat avec Alipay, l'une des principales plateformes de paiement numérique au monde. Cette intégration marque une étape importante pour ACE, intégrant de manière transparente Alipay dans son réseau existant de plus de 375 000 points de paiement et ouvrant un monde de transferts d'argent sûrs et pratiques pour sa clientèle mondiale, et plus particulièrement pour la vaste diaspora chinoise de plus de 39,5 millions de personnes.

Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer, a partagé la vision de l'entreprise : « Ce partenariat avec Alipay est un moment transformateur pour ACE Money Transfer. En joignant nos forces à celles d'Alipay, nous ne nous contentons pas d'étendre notre réseau, nous avons un impact direct sur des millions de personnes. Ce partenariat permettra à des dizaines de millions de citoyens chinois dans 130 pays et régions du monde d'envoyer de l'argent à leurs proches par un canal sûr et efficace, ce qui permettra à d'innombrables familles de survivre financièrement. »

Le partenariat ACE Money Transfer-Alipay offre une multitude d'avantages aux clients, en particulier à ceux de la diaspora chinoise :

Une commodité inégalée : recevoir sans effort des virements internationaux directement dans les portefeuilles Alipay ou les cartes bancaires liées au compte Alipay.

Sûreté et sécurité : ACE et Alipay privilégient tous deux les niveaux de sécurité les plus élevés, garantissant que chaque transfert arrive à destination en toute sécurité.

La puissance du réseau mondial : grâce à la portée étendue d'ACE et à la base solide d'Alipay en Chine, les utilisateurs disposent d'un plus large éventail d'options pour recevoir des fonds.

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, basé à Manchester, au Royaume-Uni, est un fournisseur de services de transfert de fonds en pleine expansion. Il offre des services de transfert d'argent en ligne à des millions d'expatriés grâce à un vaste réseau de plus de 375 000 points de paiement répartis dans plus de 100 pays à travers le monde.

