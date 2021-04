ACE Money Transfer start activiteiten in Australië

MANCHESTER, Engeland, 20 april 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer heeft in Australië services gelanceerd om wereldwijd geld over te maken.

ACE biedt klanten wereldwijd handige en inclusieve diensten om geld over te boeken en richt zich op uitbreiding, innovatie, uitzonderlijke klantervaring en snelheid.

Na een klantenbestand van 1,3 miljoen klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) te hebben bediend met een netwerk dat meer dan 100 landen en meer dan 300.000 uitbetalingslocaties bestrijkt, heeft ACE Money Transfer een nieuw doel: het bouwen van internationale digitale betaaldiensten en Australische klanten van dienst zijn.

Bij ACE is de aanpak om geldoverboekingen te digitaliseren en om de dienstverlening hiervoor gemakkelijk en betaalbaar te maken, vooral voor rondtrekkende werknemers in Australië. Het resultaat zou zijn dat elke transactie digitaal verloopt en geen of minimale kosten met zich meebrengt in vergelijking met geld dat wordt overgemaakt via fysieke overboekingskantoren, waaraan meestal hoge kosten verbonden zijn.

"Het is voor bedrijven absoluut noodzakelijk om zich in hun klanten 'te verplaatsen'. Het in je klant 'verplaatsen' zorgde ervoor dat ACE de stap naar Australië heeft gemaakt om klanten kosteneffectieve, handige en gemakkelijke oplossingen te bieden op het gebied van geldoverboekingen", aldus dhr. Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer.

Het is geweldig nieuws voor werknemers in Australië die hun zuurverdiende geld naar hun gezinnen in hun thuisland willen overmaken om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze hebben op elk moment toegang tot de diensten van ACE Money Transfer via zijn website of mobiele app en kunnen geld overmaken met hun bankpas of creditcard. Ongeacht of klanten een regelmatige overboeking doen, ze kunnen gebruikmaken van zendtijd om met familie en vrienden in contact te blijven, betalen aan mobiele portemonnees en facturen betalen vanuit hun luie stoel.

De hoogste prioriteit van elk internationaal overboekingsbedrijf is om sneller te kunnen uitbreiden. ACE Money Transfer heeft zijn naam vergroot door al meer dan 15 jaar klanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa te bedienen. Werken op een ander continent is een logische stap om zijn ambities te laten zien.

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited") is een in Manchester gevestigde gerenommeerde financiële instelling die gespecialiseerd is in grensoverschrijdende betalingen en online en op app gebaseerde geldoverboekingsdiensten aanbiedt. Om zijn activiteiten in Australië te starten, heeft ACE Money Transfer een Australisch bedrijf overgenomen met ACN-nummer 626577268, genaamd "ACE Money Transfer PTY LTD". De Australische dochteronderneming heeft een vergunning van en is geregistreerd bij AUSTRAC (Financial Regulator of Australia) en heeft een maatschappelijke zetel op 30 Freemont Circuit, Truganina, Vic, 3029, in Australië.

