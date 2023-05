Acquisition annoncée d'Embark Technology, Inc. par Applied Intuition, Inc. qui souhaite améliorer ses produits destinés au développement de véhicules autonomes

MOUNTAIN VIEW, Californie, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , fournisseur d'outils et de logiciels pour le développement de véhicules autonomes, et Embark Technology, Inc. (NASDAQ: EMBK), une société de logiciels de camionnage autonome, a annoncé aujourd'hui que les entreprises ont conclu un accord de fusion définitive. En vertu de l'accord, Applied fera l'acquisition d'Embark dans le cadre d'une transaction au comptant avec une valeur des fonds propres d'environ 71 millions de dollars.

Fondée en 2016, Embark a construit une pile logicielle autonome robuste qui utilise des méthodologies d'apprentissage automatique pour la perception tout en s'appuyant sur un système de calcul redondant en matière de sécurité. Embark a également développé une plateforme matérielle sur mesure, optimisée pour l'autonomie, et a réalisé de nombreux tests réels et le déploiement du système, avec plus de 1,5 million de milles d'opérations autonomes menées sur les autoroutes.

Applied vise à intégrer les outils internes, les données et les logiciels d'Embark afin d'améliorer ses offres pour les clients des secteurs du camionnage et de l'automobile. Embark prévoit de retirer son parc de véhicules d'essai dans le cadre de la transaction. Les employés clés d'Embark devraient continuer à soutenir Applied et à élargir la gamme de produits de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'acquérir Embark », a déclaré Qasar Younis, cofondateur et PDG d'Applied Intuition. « Cette acquisition devrait nous permettre de faire progresser nos produits et de résoudre des défis plus spécifiques et complexes pour nos clients. Nous respectons le travail accompli par Embark dans l'industrie des véhicules autonomes et nous sommes impatients de tirer parti de son expertise pour mieux servir notre clientèle mondiale ».

« Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre passionnant pour Embark », a déclaré Alex Rodrigues, cofondateur et PDG d'Embark. « Je tiens à remercier tous les employés d'hier et d'aujourd'hui pour leur contribution au cours des sept dernières années. J'apprécie tout ce qu'ils ont fait pour l'entreprise et j'ai hâte de voir ce que la technologie que nous avons construite deviendra sous l'égide d'Applied ».

Aux termes de l'accord, qui a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, les actionnaires d'Embark recevront 2,88 $ par action en espèces. L'accord intervient après l' annonce faite par Embark le 3 mars 2023 , selon laquelle elle s'engageait dans un processus pour explorer, examiner et évaluer un éventail de solutions stratégiques alternatives potentielles.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de l'année 2023, sous réserve de son approbation par les autres actionnaires d'Embark et du respect des autres conditions de clôture habituelles. À la fin de la transaction, les actions et les bons de souscription d'Embark cesseront de se négocier sur le NASDAQ et Embark deviendra une société privée.

Conseillers

Goodwin Procter LLP agit au titre de conseiller juridique d'Applied Intuition. Evercore agit au titre de conseiller financier et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C., au titre de conseiller juridique pour Embark et son Comité des transactions. Houlihan Lokey a fourni des services consultatifs financiers supplémentaires au Comité des transactions d'Embark.

À propos d'Applied Intuition

La mission d'Applied Intuition est d'accélérer l'adoption mondiale de machines sûres et intelligentes. Les solutions logicielles de l'entreprise permettent d'accélérer, de sécuriser et de faciliter la commercialisation des systèmes autonomes. Les programmes d'autonomie dans tous les secteurs et 17 des 20 meilleurs équipementiers automobiles mondiaux comptent sur les solutions d'Applied pour développer, tester et déployer des systèmes autonomes à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://applied.co .

À propos d'Embark

Embark Technology, Inc. (NASDAQ: EMBK) est une société de véhicules autonomes qui construit le logiciel alimentant les camions autonomes. Sa stratégie est axée sur l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la durabilité. Basée à San Francisco, en Californie, depuis sa fondation en 2016, Embark a établi des partenariats avec certains des plus grands expéditeurs et transporteurs des États-Unis.

Informations supplémentaires et où les trouver

Embark Technology, Inc. (« Embark »), ses administrateurs et certains dirigeants participent à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires dans le cadre de l'acquisition imminente d'Embark par Applied Intuition, Inc. (la « Transaction »). Embark prévoit de déposer une Circulaire de sollicitation de procurations (la « Circulaire de sollicitation de procurations visant la transaction ») auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») dans le cadre de la sollicitation de procurations pour approuver la Transaction. Des informations supplémentaires concernant ces participants, y compris leurs intérêts directs ou indirects, par titres détenus ou autres, seront incluses dans la Circulaire de sollicitation de procurations visant la transaction et d'autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC dans le cadre de la Transaction. Des informations sur ce qui précède figurent également dans le rapport annuel d'Embark sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 (le « rapport annuel de 2022 »), qui a été déposé auprès de la SEC le 28 mars 2023. Dans la mesure où les avoirs en titres d'Embark ont changé depuis les montants énoncés dans le rapport annuel de 2022, ces changements ont été ou seront reflétés sur les relevés de changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC.

Rapidement après avoir déposé auprès de la SEC sa Circulaire définitive de sollicitation de procurations visant la transaction, Embark enverra par courrier ladite Circulaire et une carte de procuration à chaque actionnaire autorisé à voter à l'assemblée extraordinaire ayant pour objet la Transaction. LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS VISANT LA TRANSACTION (Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CELLE-CI) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QU'EMBARK DÉPOSERA AUPRÈS DE LA SEC LORSQU'IL SERA DISPONIBLE PARCE QU'IL CONTIENDRA DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement les versions préliminaires et définitives de la Circulaire de sollicitation de procurations visant la transaction, de ses modifications ou suppléments, et de tout autre document pertinent déposé par Embark auprès de la SEC concernant la Transaction sur le site Web de la SEC ( https://www.sec.gov ). Des copies de la Circulaire définitive de sollicitation de procurations visant la transaction d'Embark, de toute modification ou de tout supplément à celle-ci, et de tout autre document pertinent déposé par Embark auprès de la SEC et concernant la Transaction seront également disponibles gratuitement sur le site Web des relations avec les investisseurs d'Embark ( https://investors.embarktrucks.com ).

Déclarations prospectives

Cette communication contient des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes, notamment des déclarations qui concernent la Transaction, le calendrier prévu de la clôture de la Transaction. les considérations prises en compte par le conseil d'administration d'Embark dans l'approbation de la Transaction ; les attentes pour Embark après la clôture de la Transaction ; et les attentes pour Embark en cas de non-clôture de la Transaction. Ces déclarations prospectives sont intrinsèquement sujettes à des risques et à des incertitudes, y compris ceux associés aux éléments suivants : (I) la possibilité que les conditions de clôture de la Transaction ne soient pas remplies, y compris le risque que les approbations requises des actionnaires d'Embark pour la Transaction ne soient pas obtenues en temps opportun ou ne soient pas obtenues du tout ; (ii) la survenance d'un événement, les changements ou autres circonstances qui pourraient donner lieu au droit de mettre fin à la Transaction, y compris dans les circonstances exigeant qu'Embark paie des frais de résiliation ; (iii) les incertitudes quant au moment de la réalisation de la Transaction et à la capacité de chaque partie à réaliser la Transaction ; (iv) la nature, le coût et l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre les parties et d'autres parties relativement à la Transaction ; (v) l'effet de l'annonce ou de l'attente de la Transaction sur l'actif, le passif ou la situation financière d'Embark ; (vi) le montant des coûts, honoraires, dépenses et frais liés à l'accord de fusion ou à la Transaction ; (vii) le risque que le cours de l'action d'Embark fluctue pendant la durée de la Transaction et puisse diminuer de manière significative si la Transaction n'est pas réalisée ; et (viii) les autres risques et incertitudes détaillés dans les rapports périodiques qu'Embark dépose auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de 2022 et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 15 mai 2022, dont chacun peut être obtenu dans la section des relations avec les investisseurs du site Web d'Embark ( https://investors.embarktrucks.com ). Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise ou si les hypothèses d'Embark s'avèrent incorrectes, les résultats réels d'Embark pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans la présente communication sont fondées sur les informations dont dispose Embark à la date de la présente communication, et Embark n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour tenir compte des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Applied Intuition