Activ Surgical ernennt Holger Schipper zum Vizepräsidenten und Generaldirektor für die Region Europa

Schippers Ernennung folgt auf die jüngste Kapitalbeschaffung des Unternehmens in Höhe von 15 Millionen US-Dollar . Activ Surgical verwendet diese Finanzierungsrunde zur Beschleunigung seiner Kommerzialisierungsbemühungen für die Plattform ActivEdge in den USA und Europa. Diese wird durch die Integration von Computer Vision, künstlicher Intelligenz und Robotik eine autonome und kooperative Chirurgie ermöglichen. Die hardwareübergreifende Plattform ermöglicht auch die Visualisierung, Einordnung und Verfolgung von Gewebe in Echtzeit durch bestehende chirurgische Systeme, von Endoskopen bis hin zu Robotern, die über die heutigen menschlichen Möglichkeiten hinausgehen.

„Herr Schipper bringt eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in der Medizintechnik und Medizinprodukteindustrie mit", erklärte Todd Usen, CEO von Activ Surgical. „Seine weitreichende Erfahrung – angefangen von Führungspositionen in großen Unternehmen des Gesundheitswesens bis hin zur Gründung erfolgreicher Medizintechnik-Startups – macht ihn zum idealen Kandidaten für die Einführung und Leitung unserer Aktivitäten in Europa, wozu auch die bevorstehende Kommerzialisierung unserer Plattform ActivEdge zählt. Herr Schippers Expertise und Fachwissen werden entscheidend sein für unser Ziel, die Zukunft der Chirurgie zu verändern."

Holger Schipper bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Kommerzialisierung innovativer Medizinprodukte mit. Vor seinem Einstieg bei Activ Surgical leitete er sein eigenes Beratungsunternehmen für innovative medizinische Startup-Unternehmen, wo er mehrere Startups in der Früh-, Mittel- und Spätphase, wie NOVADAQ, MST Israel, CMR Surgical und andere ins Leben rief und bei der Vorbereitung, Markterschließung und Kommerzialisierung unterstützte. Davor war Schipper zwei Jahrzehnte lang in Führungs- und Vertriebsfunktionen für alteingesessene Unternehmen im Gesundheitswesen tätig, darunter USSC, Medtronic, Abbott Vascular, C.R. Bard und TERUMO.

„Die Mission von Activ Surgical gekoppelt mit dem Potenzial seiner lebensrettenden Technologie deckt sich eng mit meinem Interesse und Wunsch, eine neue Ära der Sicherheit und Effizienz chirurgischer Systeme einzuläuten", sagte Schipper. „Activ Surgical verfügt nicht nur über ein Führungsteam von Weltklasse und Zugang zu einigen der weltweit renommiertesten Chirurgen sowie Experten für künstliche Intelligenz und Robotik, sondern auch über eine Plattform, die meiner Überzeugung nach den Operationssaal revolutionieren wird. Ich fühle mich geehrt, zum Team zu stoßen und freue mich darauf, die Bekanntheit und Akzeptanz der ActivEdge-Plattform voranzutreiben, um eine chirurgische Versorgung von Weltklasse in ganz Europa anzubieten."

Activ Surgical, das Unternehmen, das die weltweit erste autonome robotergestützte Chirurgie von Weichteilgewebe durchgeführt hat, entwickelt hardwareübergreifende Chirurgiesoftware, die chirurgischen Systemen die Zusammenarbeit mit Operateuren ermöglicht. Die patentgeschützte chirurgische Software-Plattform von Activ Surgical reduziert unbeabsichtigte und vermeidbare chirurgische Komplikationen, indem sie die intraoperative Entscheidungsfindung des Chirurgen verbessert. Activ Surgical ist in privater Hand und wird von DNS Capital, GreatPoint Ventures (GPV), Artis Ventures, Tao Capital Partners, LRVHealth, Rising Tide VC, SONY Innovation Fund und 8VC unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.activsurgical.com.

