Activ Surgical nomme Holger Schipper au poste de vice-président et directeur général d'exploitation en Europe

La nomination de M. Schipper fait suite à la récente levée de fonds de 15 millions de dollars d'Activ Surgical. La société utilise ce tour de financement pour accélérer ses efforts de commercialisation de la plateforme ActivEdge aux États-Unis et en Europe, qui permettra une chirurgie autonome et collaborative grâce à l'intégration de la vision par ordinateur, de l'intelligence artificielle et de la robotique. La plateforme qui fonctionne avec n'importe quel matériel permet également aux systèmes chirurgicaux existants, des microscopes aux robots, de visualiser, définir et suivre les tissus en temps réel, au-delà des capacités humaines actuelles.

« Holger a un parcours exceptionnel dans le secteur des technologies médicales et des dispositifs médicaux, » a déclaré Todd Usen, PDG d'Activ Surgical. « Sa grande expérience, aussi bien à des postes de direction dans de grandes entreprises de santé que dans le lancement réussi de start-ups dans le domaine des technologies médicales, fait de lui le candidat idéal pour lancer et diriger nos opérations européennes, notamment la commercialisation prochaine de notre plateforme ActivEdge. Les connaissances et l'expertise de Holger seront essentielles pour transformer l'avenir de la chirurgie. »

Schipper apporte à Activ Surgical plus de 30 ans d'expérience en matière de développement commercial, de vente et de commercialisation de dispositifs médicaux innovants. Plus récemment, il a dirigé sa propre société de conseil pour les jeunes entreprises médicales innovantes, où il a lancé et soutenu plusieurs start-ups en phase initiale, intermédiaire et avancée, telles que NOVADAQ, MST Israel ou encore CMR Surgical, avec des activités de pré-commercialisation, d'accès au marché et de commercialisation. Avant cela, M. Schipper a occupé pendant deux décennies des postes de direction et de vente dans des entreprises de soins de santé bien établies, notamment USSC, Medtronic, Abbott Vascular, C.R. Bard et TERUMO.

« La mission d'Activ Surgical, associée au potentiel de sa technologie salvatrice, s'aligne étroitement avec ma passion et mon souhait d'inaugurer une nouvelle ère de sécurité et d'efficacité pour les systèmes chirurgicaux, » a expliqué M. Schipper. « Non seulement Activ Surgical dispose d'une équipe de direction de classe mondiale et d'un accès à certains des chirurgiens et des experts en robotique et intelligence artificielle les plus renommés au monde, mais elle dispose également d'une plateforme qui, je pense, va révolutionner le bloc opératoire. Je suis honoré de rejoindre l'équipe et je me réjouis de ma mission de faire connaître et adopter la plateforme ActivEdge afin de fournir des soins chirurgicaux de niveau mondial dans toute l'Europe. »

Pour en savoir plus sur Activ Surgical et son équipe de direction, consultez le site https://www.activsurgical.com/#about.

À propos d'Activ Surgical

Activ Surgical, la société qui a réalisé la première chirurgie robotisée autonome des tissus mous au monde, élabore un logiciel de chirurgie qui fonctionne avec n'importe quel matériel, permettant ainsi aux systèmes chirurgicaux de collaborer avec les chirurgiens. La plateforme logicielle chirurgicale brevetée d'Activ Surgical réduit les complications chirurgicales fortuites et évitables en améliorant la prise de décision intra-opératoire du chirurgien. Activ Surgical est une société privée soutenue par DNS Capital, GreatPoint Ventures (GPV), Artis Ventures, Tao Capital Partners, LRVHealth, Rising Tide VC, SONY Innovation Fund et 8VC. Vous trouverez plus d'informations sur www.activsurgical.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1247482/Holger_Schipper.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1164421/Activ_Surgical_logo_Logo.jpg

Related Links

https://www.activsurgical.com



SOURCE Activ Surgical