Activate ouvre son premier site finlandais au centre commercial Itis, en partenariat avec Realinvest

WINNIPEG, Manitoba, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- La marque Activate, leader mondial de l'expérience de jeu dynamique, est fière d'annoncer l'ouverture de son premier espace à Helsinki, en Finlande. Cette ouverture, qui marque une étape importante dans l'expansion mondiale d'Activate, est rendue possible par un partenariat stratégique sur plusieurs marchés avec Realinvest, une société scandinave de premier plan spécialisée dans l'immobilier et l'investissement, qui opère dans toute la région nordique.

Situé dans le centre commercial Itis, le nouvel espace Activate de 929 m² comprend 10 salles de jeu immersives proposant plus de 700 niveaux, notamment les favoris des amateurs tels que Mega Grid, Mega Laser, Strike ou Hide. Conçue pour des équipes de deux à cinq joueurs, chaque session de 60 minutes combine activité physique, stratégie et travail d'équipe pour créer une expérience de divertissement interactif de nouvelle génération absolument différente de tout ce qui se fait actuellement en Finlande.

« Notre objectif a toujours été de construire un réseau de jeu véritablement mondial capable de relier les gens », a déclaré Adam Schmidt, cofondateur et directeur général d'Activate. « L'ouverture de notre premier site en Finlande est une étape majeure dans la réalisation de cette vision. Grâce à notre partenariat avec Realinvest, nous faisons entrer le divertissement immersif et social d'Activate sur un marché qui valorise l'innovation. Nous sommes ravis d'accueillir la Finlande au sein de la communauté mondiale d'Activate. »

Susanna Kolu, directrice générale du site de Helsinki, a ajouté : « Il est enthousiasmant d'apporter à Helsinki une expérience de jeu énergique, dans laquelle les joueurs sortent littéralement de leur écran pour entrer sur le terrain du jeu. Le succès international d'Activate, associé à une forte culture du jeu en Finlande, se déploiera parfaitement à Helsinki. »

Fondée au Canada en 2019, la marque Activate, propulsée par son approche innovante du jeu interactif, est rapidement devenue un phénomène dans les médias sociaux. Grâce à la technologie RFID et aux environnements immersifs, Activate suit les performances individuelles des joueurs au fil du temps, ce qui permet aux participants de progresser, de réussir des prouesses, de gagner des récompenses de niveau supérieur et de rejouer sans fin.

Activate, qui exploite aujourd'hui plus de 65 sites dans le monde, est en passe d'ouvrir 30 espaces supplémentaires en 2026, dont sept nouveaux sites en partenariat avec Realinvest dans la région nordique, à Stockholm (Suède), Copenhague (Danemark), Oslo (Norvège), Göteborg (Suède) et Bergen (Norvège).

Pour réserver une visite ou en savoir plus, veuillez consulter le site playactivate.fi ou suivre @activategames sur Instagram ou TikTok.

À PROPOS D'ACTIVATE

Activate est la première expérience mondiale de jeu dynamique, qui fait entrer les joueurs dans le jeu. Activate offre un mélange unique d'activité physique et de jeu qui favorise un mode de vie sain. Chaque site Activate propose des salles ludiques et interactives, dans lesquelles les joueurs peuvent travailler en coopération ou se mesurer les uns aux autres tout en suivant leurs exploits. Activate, qui a son siège mondial à Winnipeg, au Canada, compte aujourd'hui plus de 65 sites au Canada, aux États-Unis, en France, en Finlande, au Mexique, au Royaume-Uni et dans les Émirats arabes unis.

Pour rejoindre le mouvement du jeu dynamique, veuillez consulter le site Activate ou nous suivre sur les réseaux sociaux :

Facebook : @activategames

Instagram : @activategames

TikTok : @activategames

LinkedIn : @activategames

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2656538/ACTIVATE_Logo.jpg