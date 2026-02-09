Activate abre su primera sucursal en Finlandia en Itis en asociación

WINNIPEG, MB, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Activate, la experiencia de juego activa líder a nivel mundial, se enorgullece de anunciar la apertura de su primera sede en Helsinki, Finlandia. Este lanzamiento marca un hito importante en la expansión global de Activate y es posible gracias a una alianza estratégica multimercado con Realinvest, una firma líder escandinava de bienes inmuebles e inversión que opera en toda la región nórdica.

Ubicado en el Centro Comercial Itis, el nuevo espacio Activate de 929 m² cuenta con 10 salas de juego inmersivas con más de 700 niveles, incluyendo los favoritos de los fans como Mega Grid, Mega Laser, Strike y Hide. Diseñado para equipos de dos a cinco jugadores, cada sesión de 60 minutos combina actividad física, estrategia y trabajo en equipo para ofrecer una experiencia de entretenimiento interactivo de última generación, única en Finlandia.

"Nuestro objetivo siempre ha sido construir una red de juegos verdaderamente global que conecte a las personas a través del juego", afirmó Adam Schmidt, cofundador y consejero delegado de Activate. "Abrir nuestro primer local en Finlandia es un paso importante en esa visión. A través de nuestra colaboración con Realinvest, llevamos el entretenimiento social e inmersivo de Activate a un mercado que valora la innovación. Nos complace dar la bienvenida a Finlandia a la comunidad global de Activate".

Susanna Kolu, directora general de Helsinki, añadió: "Es emocionante traer una experiencia de juego dinámica a Helsinki, donde los jugadores literalmente salen de detrás de la pantalla y entran al campo de juego. El éxito internacional de Activate, combinado con la sólida cultura de juego de Finlandia, lo convierte en la combinación perfecta."

Fundada en Canadá en 2019, Activate se convirtió rápidamente en un fenómeno en redes sociales gracias a su innovador enfoque en los juegos presenciales. Impulsada por la tecnología RFID y entornos inmersivos, Activate monitoriza el rendimiento de cada jugador a lo largo del tiempo, lo que permite a los visitantes subir de nivel, desbloquear logros, obtener recompensas de siguiente nivel y disfrutar de una rejugabilidad sin límites.

Actualmente, Activate opera más de 65 locales en todo el mundo y prevé abrir 30 locales adicionales en 2026, incluyendo siete nuevos locales con Realinvest en la región nórdica, con siete aperturas previstas en Estocolmo (Suecia), Copenhague (Dinamarca), Oslo (Noruega), Gotemburgo (Suecia) y Burgas (Noruega).

Para reservar una visita u obtener más información, visite playactivate.fi o siga @activategames en Instagram y TikTok.

Activate es la primera experiencia de juego activo del mundo donde los jugadores #EnterTheGame. Activate ofrece una combinación única de actividad física y juego que promueve un estilo de vida saludable. Cada ubicación de Activate cuenta con salas divertidas e interactivas donde los jugadores pueden trabajar en equipo o competir entre sí mientras registran sus logros. Con sede global en Winnipeg, Canadá, Activate ha crecido a más de 65 ubicaciones en Canadá, EE.UU., Francia, Finlandia, México, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

