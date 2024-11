ACTO REJOINT LE VEEVA AI PARTNER PROGRAM POUR RENFORCER LES MESSAGES DES ÉQUIPES DE TERRAIN LORS DES INTERACTIONS EN FACE-À-FACE AVEC DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Aider les clients communs à améliorer l'aspect humain de leurs stratégies d'engagement omnicanal

MADRID, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Commercial Summit- ACTO a annoncé aujourd'hui avoir élargi son partenariat produit avec Veeva en rejoignant le Veeva AI Partner Program pour contribuer à faire progresser l'utilisation de l'IA générative (GenAI) dans les sciences de la vie. ACTO propose des produits GenAI qui aident les représentants sur le terrain à envoyer des messages lors des interactions en face-à-face avec les prestataires de soins de santé (HCP).

ACTO: AI-Powered Intelligent Field Excellence for Life Sciences, ensuring field reps are always competent and confident in face-to-face HCP interactions ACTO is an AI-powered Intelligent Field Excellence (IFE) platform built for life sciences that helps Sales, Marketing, and Medical teams improve customer engagement and brand performance by turning field professionals into “Masters of the Message” who engage HCPs and their support teams with authority and impact. ACTO JOINS VEEVA AI PARTNER PROGRAM TO STRENGTHEN FIELD TEAM MESSAGING DURING FACE-TO-FACE HCP INTERACTIONS -- ACTO joined the Veeva Product Partner Program in 2017, achieving Silver Certified status in 2021.

« La grande quantité d'informations et de documents que les équipes de terrain de l'industrie pharmaceutique doivent comprendre et utiliser peut rendre difficile la mémorisation des points clés ou la réponse rapide aux questions lors des réunions avec les professionnels de santé », a déclaré Jordan Klein, Sr. Manager, Curriculum & Instructional Design dans une société pharmaceutique en phase de commercialisation. « Veeva est un système vital pour le travail quotidien de nos représentants. Grâce à l'intégration des solutions GenAI d'ACTO, nous sommes certains que nos équipes sur le terrain s'adressent aux professionnels de la santé de manière précise et efficace. »

Les deux produits GenAI d'ACTO actuellement intégrés à Veeva Vault PromoMats et Veeva Vault MedComms sont les suivants :

LAICA RepAssist™ , qui est un assistant conversationnel à commande vocale qui fournit aux représentants sur le terrain des réponses instantanées générées à partir du contenu approuvé par MLR dans Vault PromoMats et MedComms.

, qui est un assistant conversationnel à commande vocale qui fournit aux représentants sur le terrain des réponses instantanées générées à partir du contenu approuvé par MLR dans Vault PromoMats et MedComms. TalkTRx™ , qui fournit aux représentants des points de discussion clés et des conseils sur les meilleures pratiques pour utiliser le contenu approuvé dans Veeva Vault lors des interactions avec les professionnels de santé.

Les deux produits font partie de la plateforme intelligente d'excellence sur le terrain (IFE) ACTO, alimentée par l'IA, spécialement conçue pour les sciences de la vie afin d'aider les professionnels de terrain à améliorer l'engagement en face-à-face avec les professionnels de santé. ACTO prévoit également de les intégrer à Veeva Vault CRM en 2025. ACTO a rejoint le programme des partenaires produits de Veeva en 2017 et a obtenu la certification Silver en 2021.

« Tout ce que nous faisons au Centre a pour but d'améliorer les interactions directes des représentants sur le terrain avec les professionnels de la santé », a déclaré Parth Khanna, cofondateur et PDG d'ACTO. « ACTO est une entreprise qui privilégie l'IA et l'élargissement de notre partenariat avec Veeva pour offrir des solutions GenAI innovantes, alimentées par les données de Veeva Vault et intégrées de manière transparente aux applications Veeva, est exactement ce dont l'industrie a besoin. Ce partenariat élargi permettra aux organisations des sciences de la vie d'améliorer la compétence et la confiance des représentants en leur fournissant les messages dont ils ont besoin de manière concise et conforme à partir de sources fiables telles que Veeva. »

« Notre stratégie est de permettre à nos clients et partenaires de développer des solutions d'IA qui fonctionnent bien avec n'importe quelle application Veeva Vault », a déclaré Kristn Peck, vice-président des alliances chez Veeva. « Grâce au programme de partenariat AI de Veeva, ACTO peut fournir des solutions intégrées qui exploitent les données de Veeva Vault. »

Pour voir comment ACTO et Veeva Vault CRM travaillent ensemble pour améliorer les interactions entre les représentants et les professionnels de la santé, visitez le stand d'ACTO au Veeva Commercial Summit à Madrid, du 19 au 21 novembre.

Visitez www.acto.com , ou suivez ACTO sur LinkedIn pour connaître les dernières annonces et nouvelles de l'entreprise.

À propos d'ACTO

ACTO est une plateforme intelligente d'excellence sur le terrain (IFE, Intelligent Field Excellence) alimentée par l'IA et conçue pour les sciences de la vie qui aide les équipes de vente, de marketing et médicales à améliorer l'engagement des clients et les performances de la marque en transformant les professionnels de terrain en « maîtres du message » qui mobilisent les professionnels de santé et leurs équipes de soutien avec autorité et impact. Avec ACTO, les entreprises biopharmaceutiques peuvent s'assurer que les professionnels de terrain sont toujours compétents, confiants et crédibles, en transmettant le bon message aux professionnels de santé, tout en fournissant aux dirigeants et aux responsables de première ligne les informations dont ils ont besoin pour favoriser l'efficacité continue des forces de terrain. En tant que plateforme validée conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11 et certifiée SOC 2 Type II, ACTO est le partenaire de confiance pour l'excellence intelligente sur le terrain dans l'industrie des sciences de la vie.

© 2024 ACTO Technologies, Inc. | ACTO Technologies Inc. est la seule plateforme d'Excellence Intelligente sur le Terrain (IFE) conçue pour les sciences de la vie. Tous droits réservés. Tous les noms de produits et de services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2561672/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_JOINS_VEEVA_AI_PARTNER_PROGRAM_TO_S.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561673/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_JOINS_VEEVA_AI_PARTNER_PROGRAM_TO_S.jpg