ACTO TRITT VEEVA AI PARTNER PROGRAM BEI, UM MESSAGING ZWISCHEN AUSSENDIENSTMITARBEITENDEN BEI PERSÖNLICHEN GESPRÄCHEN MIT GESUNDHEITSDIENSTLEISTERN ZU VERBESSERN

MADRID, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Commercial Summit- ACTO gab heute bekannt, dass es seine Produktpartnerschaft mit Veeva durch den Beitritt zum Veeva AI Partner Program erweitert hat, um den Einsatz von generativer KI (Generative AI, GenAI) in den Biowissenschaften voranzutreiben. ACTO bietet GenAI-Produkte an, die das Messaging zwischen Außendienstmitarbeitenden bei persönlichen Gesprächen mit Gesundheitsdienstleistern unterstützen.

„Die enorme Menge an Informationen und Materialien, die Pharma-Außendienstteams verstehen und verwenden müssen, kann es schwierig machen, sich die wichtigsten Argumente zu merken oder bei Meetings mit Gesundheitsdienstleistern schnell auf Fragen zu reagieren", sagte Jordan Klein, Senior Manager, Curriculum & Instructional Design bei einem Pharmaunternehmen mit marktreifen Produkten. „Veeva ist ein unverzichtbares System für die tägliche Arbeit unserer Mitarbeitenden im Außendienst. Durch die Integration der Lösungen von ACTO GenAI sind wir sicher, dass unsere Außendienstteams präzise und effektiv mit den Gesundheitsdienstleistern sprechen."

Die beiden derzeit in Veeva Vault PromoMats und Veeva Vault MedComms integrierten ACTO GenAI-Produkte sind:

LAICA RepAssist™ , ein sprachgesteuerter Gesprächsassistent, der Außendienstmitarbeitenden sofortige Antworten aus MLR-genehmigten Inhalten in Vault PromoMats und MedComms gibt.

, ein sprachgesteuerter Gesprächsassistent, der Außendienstmitarbeitenden sofortige Antworten aus MLR-genehmigten Inhalten in Vault PromoMats und MedComms gibt. TalkTRx™ , das Außendienstmitarbeitenden die wichtigsten Gesprächspunkte und Best-Practice-Tipps für die Verwendung genehmigter Inhalte in Veeva Vault während der Interaktion mit Gesundheitsdienstleistern bietet.

Beide Produkte sind Teil der KI-gestützten Intelligent Field Excellence (IFE)-Plattform von ACTO, die speziell für die Biowissenschaften entwickelt wurde, um Außendienstmitarbeitenden zu helfen, persönliche Gespräche mit Gesundheitsdienstleistern zu verbessern. ACTO plant außerdem, diese 2025 in Veeva Vault CRM zu integrieren. ACTO trat 2017 dem Veeva Product Partner Program bei und erreichte 2021 den Silver Certified Status.

„Alles, was wir bei ACTO tun, zielt darauf ab, die persönliche Interaktion von Außendienstmitarbeitenden mit Gesundheitsdienstleistern zu verbessern", so Parth Khanna, Mitbegründer und CEO von ACTO. „ACTO ist ein Unternehmen, bei dem KI an erster Stelle steht. Der Ausbau unserer Veeva-Partnerschaft zur Bereitstellung innovativer GenAI-Lösungen, die auf Veeva Vault-Daten basieren und nahtlos in Veeva-Anwendungen integriert sind, ist genau das, was die Branche braucht. Diese erweiterte Partnerschaft wird es Life-Sciences-Unternehmen ermöglichen, die Kompetenz und die Überzeugungskraft ihrer Außendienstmitarbeitenden zu erhöhen, indem sie ihnen die benötigten Informationen in prägnanter und rechtskonformer Form aus vertrauenswürdigen Quellen wie Veeva zur Verfügung stellen.

„Unsere Strategie ist es, unsere Kunden und Partner in die Lage zu versetzen, KI-Lösungen zu entwickeln, die mit jeder Veeva Vault-Anwendung funktionieren", sagt Kristn Peck, Vice President of Alliances bei Veeva. „Über das AI-Partnerprogramm von Veeva kann ACTO integrierte Lösungen anbieten, die die Daten von Veeva Vault nutzen."

Um selbst zu sehen, wie ACTO und Veeva Vault CRM zusammenarbeiten, um die Interaktion zwischen Außendienstmitarbeitenden und Gesundheitsdienstleistern zu verbessern, besuchen Sie den ACTO-Stand auf dem Veeva Commercial Summit in Madrid vom 19. bis 21. November.

