Actualización sobre la cosecha y el mercado mundial de ciruelas pasas: primavera de 2026

A medida que el interés de los consumidores por los aperitivos más saludables sigue creciendo, la producción mundial satisface la demanda

YUBA CITY, Calif., 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Una vez finalizada la temporada de cosecha en el hemisferio sur, las principales regiones productoras de ciruelas pasas están ofreciendo resultados dispares, con cierta escasez de oferta, pero en general en equilibrio con la demanda, según expertos del sector de Sunsweet Growers Inc.

As consumer interest in healthier snacking continues to expand, global crop meets demand.

Todo apunta a que Chile ha producido una cosecha de tamaño medio, de aproximadamente 75.000 toneladas métricas de fruta seca comercializable. Fuentes internas informan que los niveles de azúcar son inferiores a los del año pasado y que el tamaño medio tiende a ser menor. A medida que la cosecha se seca, existe el riesgo de que los tamaños grandes y de mayor calidad escaseen debido a un secado deficiente. De cara a la cosecha de 2026, Chile contaba con muy pocas existencias; mientras se clasifica la nueva cosecha, es probable que se produzca un desabastecimiento. La fuerte demanda anual china, tanto de fruta fresca como seca, también continúa.

Una vez más, Argentina registró una cosecha menor a la esperada debido a problemas climáticos. La cosecha de este año se estima en 15.000 toneladas métricas. Los cambios estructurales en la superficie cultivada, sumados a los repetidos fenómenos meteorológicos adversos, han provocado que la producción alcance este nivel con regularidad en los últimos años.

En agosto de 2025, California cosechó una cantidad menor que en los dos años anteriores, estimada en 64.000 toneladas métricas, debido al estrés acumulado del año anterior. Afortunadamente, la calidad es excepcional, con altos niveles de azúcar y un tamaño de fruta excelente.

Al combinar los hemisferios norte y sur, los niveles de inventario global para el ciclo 25/26 se reducirán. En total, se estima que la producción mundial para el ciclo 25/26 será de 193.000 toneladas métricas, aproximadamente 12.000 toneladas (un 6%) menos que en el ciclo 24/25 y un 10% menos que en el ciclo 23/24.

Producción global



2025/26 193.000 toneladas 2024/25 211.000 toneladas 2023/24 210.000 toneladas

La producción total también será inferior al consumo mundial estimado en unas 12.000 toneladas métricas. Los productores garantizarán un suministro suficiente para evitar una crisis, pero las existencias remanentes caerán a mínimos históricos y cualquier escasez futura de cosechas se notará con especial intensidad.

Dada la tensión entre la oferta y la demanda, prevemos precios firmes o al alza, especialmente para los tamaños más grandes y de mayor calidad.

A pesar de las perspectivas de una oferta más limitada, el interés de los consumidores por los snacks saludables sigue creciendo, lo que respalda el interés sostenido en las ciruelas pasas como una opción práctica y rica en nutrientes. Los snacks saludables se han convertido en parte de la rutina diaria de muchos consumidores: el 79% afirma consumir snacks al menos una vez al día y muchos buscan opciones que aporten beneficios nutricionales como fibra o apoyo digestivo, según el Informe Global de Snacks Saludables 2025 de Innova Market Insights.

Sunsweet sigue centrada en la ejecución de sus prioridades estratégicas: ofrecer innovación orientada al consumidor, desarrollar la resiliencia operativa y consolidar la marca en los mercados clave.

Sunsweet, fundada en 1917, cuenta con más de cien años de experiencia en la industria alimentaria. Nuestras ciruelas pasas representan la marca global más grande y exitosa, presente en más de 40 países. Sunsweet pertenece a una red cooperativa de más de 150 productores y opera plantas de producción en California, Pensilvania y Chile. Para quienes deseen obtener más información sobre la gama de productos de Sunsweet, el sitio web oficial de la empresa ofrece información completa.

Emisores: California Prune Board, International Nut & Dried Fruit Council, Sunsweet Growers Inc.

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