Weltweite Pflaumenernte und Markt-Update: Frühjahr 2026

Da das Interesse der Verbraucher an gesünderen Snacks weiter zunimmt, entspricht die weltweite Ernte der Nachfrage.

YUBA CITY, Kalifornien, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Da die Erntesaison in der südlichen Hemisphäre abgeschlossen ist, liefern die wichtigsten Pflaumenanbaugebiete gemischte Ergebnisse, mit einer gewissen Verknappung der Verfügbarkeit, aber insgesamt im Gleichgewicht mit der Nachfrage, so die Branchenexperten von Sunsweet Growers Inc.

As consumer interest in healthier snacking continues to expand, global crop meets demand.

Es gibt Hinweise darauf, dass Chile eine durchschnittliche Ernte von etwa 75.000 Tonnen getrockneter, vermarktbarer Früchte eingebracht hat. Insider berichten, dass der Zuckerspiegel niedriger ist als im letzten Jahr und dass die durchschnittliche Größe kleiner ausfällt. Wenn die Ernte getrocknet ist, besteht die Gefahr, dass die hochwertigen größeren Formate aufgrund der schlechten Trocknung zu knapp werden. Vor der Ernte 2026 verfügte Chile nur über sehr geringe Lagerbestände; während die neue Ernte sortiert wird, ist mit einer Lücke in den Beständen zu rechnen. Die starke jährliche chinesische Nachfrage nach frischen und getrockneten Produkten hält ebenfalls an.

Argentinien erntete aufgrund von Wetterproblemen erneut eine geringere Ernte als erwartet. Die diesjährige Ernte wird auf 15.000 Tonnen geschätzt. Strukturelle Veränderungen der Anbauflächen, gepaart mit wiederholten zerstörerischen Wetterereignissen, haben die Produktion in den letzten Jahren regelmäßig auf dieses Niveau gebracht.

Im August 2025 erntete California eine geringere Ernte als in den beiden Vorjahren und wird auf 64.000 Tonnen geschätzt, was auf den angesammelten Stress aus dem Vorjahr zurückzuführen ist. Erfreulicherweise ist die Qualität mit einem hohen Zuckergehalt und einer hervorragenden Fruchtgröße hervorragend.

Kombiniert man die nördliche und die südliche Hemisphäre, werden sich die globalen Lagerbestände für den Zyklus 25/26 verengen. Insgesamt wird die weltweite Produktion des Zyklus 25/26 auf 193.000 Tonnen geschätzt, das sind etwa 12.000 Tonnen oder 6 % weniger als im Zyklus 24/25 und 10 % weniger als im Zyklus 23/24.

Globale Produktion



2025/26 193K Tonnen 2024/25 211K Tonnen 2023/24 210K Tonnen

Die Gesamtproduktion wird auch den geschätzten globalen Gesamtverbrauch um etwa 12.000 Tonnen unterschreiten. Die Erzeuger werden ein ausreichendes Angebot liefern, um einen Versorgungsschock zu vermeiden, aber die Übertragsbestände werden auf einen historischen Tiefstand sinken, so dass künftige Ernteengpässe akut spürbar sein werden.

Angesichts des Spannungsverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage erwarten wir feste bis steigende Preise, insbesondere für die größeren, hochwertigen Größen.

Trotz der angespannten Versorgungslage steigt das Interesse der Verbraucher an gesünderen Snacks weiter an, was das anhaltende Interesse an Pflaumen als praktische und nährstoffreiche Option unterstützt. Gesunde Snacks sind für viele Verbraucher zu einem Teil der täglichen Routine geworden. 79 % geben an, mindestens einmal am Tag zu naschen, und viele suchen nach Optionen, die ernährungsphysiologische Vorteile wie Ballaststoffe oder verdauungsfördernde Eigenschaften bieten, so der 2025 Healthy Snacks Global Report von Innova Market Insights.

Sunsweet konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner strategischen Prioritäten - die Bereitstellung verbraucherorientierter Innovationen, den Aufbau operativer Stabilität und die Stärkung der Marke in den Schlüsselmärkten.

Sunsweet wurde 1917 gegründet und verfügt über eine mehr als hundertjährige Erfahrung in der Lebensmittelindustrie. Unsere Pflaumen sind die größte und erfolgreichste globale Marke, die in über 40 Ländern erhältlich ist. Sunsweet befindet sich im Besitz eines genossenschaftlichen Netzwerks von über 150 Erzeugern und betreibt Produktionsstätten in Kalifornien, Pennsylvania und Chile. Wer sich für weitere Details über die Produktpalette von Sunsweet interessiert, findet auf der offiziellen Website des Unternehmens umfassende Informationen.

Quellen: California Prune Board, International Nut & Dried Fruit Council, Sunsweet Growers Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940670/Sunsweet_Growers_Inc_Spring_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2395369/Full_Color___Outline__6_Logo.jpg