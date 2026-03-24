Mise à jour de la récolte et du marché des pruneaux au niveau mondial : Printemps 2026

L'intérêt des consommateurs pour des en-cas plus sains ne cessant de croître, les cultures mondiales répondent à la demande.

YUBA CITY, Calif., mars 24, 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la saison des récoltes s'est achevée dans l'hémisphère sud, les principales régions productrices de pruneaux affichent des résultats mitigés, avec un certain resserrement de la disponibilité, mais globalement en équilibre avec la demande, selon les experts de l'industrie chez Sunsweet Growers Inc.

As consumer interest in healthier snacking continues to expand, global crop meets demand.

Selon les indications, Chile a produit une récolte de taille moyenne, d'environ 75 000 tonnes de fruits secs commercialisables. Les initiés signalent que les niveaux de sucre sont inférieurs à ceux de l'année dernière et que les tailles moyennes sont plus petites. Au fur et à mesure que la récolte est séchée, il y a un risque que les gros calibres premium se révèlent insuffisants en raison d'un mauvais séchage. À l'approche de la récolte 2026, le Chili n'avait que très peu de stocks de report ; alors que la nouvelle récolte est classée, il est probable qu'il y ait un écart dans les stocks. La forte demande annuelle chinoise, tant pour les produits frais que pour les produits séchés, se maintient également.

Une fois de plus, Argentine a récolté moins que prévu en raison de problèmes météorologiques. La récolte de cette année est estimée à 15 000 tonnes. Les modifications structurelles des superficies, associées à des événements climatiques destructeurs répétés, ont régulièrement poussé la production à ce niveau au cours des dernières années.

En août 2025, California a obtenu une récolte moins importante que les deux années précédentes, estimée à 64 000 tonnes métriques, en raison du stress accumulé l'année précédente. Heureusement, la qualité est exceptionnelle, avec des taux de sucre élevés et des fruits d'une taille remarquable.

En combinant les hémisphères nord et sud, les niveaux de stocks mondiaux pour le cycle 25/26 se resserreront. Au total, la production mondiale de 25/26 est estimée à 193 000 tonnes métriques, soit environ 12 000 tonnes, ou 6 %, de moins que le cycle 24/25 et 10 % de moins que 23/24.

Production mondiale



2025/26 193K tonnes 2024/25 211K Tonnes 2023/24 210K Tonnes

La production totale sera également inférieure d'environ 12 000 tonnes à la consommation mondiale totale estimée. Les producteurs fourniront des quantités suffisantes pour éviter un choc de l'offre, mais les stocks de report tomberont à des niveaux historiquement bas et toute pénurie de récolte future sera ressentie de manière aiguë.

Compte tenu de la tension entre l'offre et la demande, nous nous attendons à des prix fermes à la hausse, en particulier pour les grands formats haut de gamme.

Malgré le resserrement des perspectives d'approvisionnement, l'intérêt des consommateurs pour des en-cas plus sains continue de croître, soutenant l'intérêt soutenu pour les pruneaux en tant qu'option pratique et riche en nutriments. Les en-cas sains font désormais partie des habitudes quotidiennes de nombreux consommateurs, 79 % d'entre eux déclarant prendre des en-cas au moins une fois par jour et beaucoup recherchant des options apportant des avantages nutritionnels tels que des fibres ou un soutien digestif, selon le rapport mondial 2025 Healthy Snacks Global Report d'Innova Market Insights.

Sunsweet reste concentrée sur l'exécution de ses priorités stratégiques - fournir une innovation orientée vers le consommateur, renforcer la résilience opérationnelle et développer la marque sur les marchés clés.

Sunsweet, fondée en 1917, a plus de cent ans d'expérience dans l'industrie alimentaire. Nos pruneaux représentent la marque mondiale la plus importante et la plus réussie, disponible dans plus de 40 pays. Sunsweet appartient à un réseau coopératif de plus de 150 producteurs et exploite des installations de production en Californie, en Pennsylvanie et au Chili. Pour ceux qui souhaitent obtenir plus de détails sur la gamme de produits Sunsweet, le site officiel de l'entreprise offre des informations complètes.

Sources : California Prune Board, International Nut & Dried Fruit Council, Sunsweet Growers Inc.

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