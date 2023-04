Ad Council, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y SXM Media lanzan un nuevo anuncio público de audio con el objetivo de aumentar la conciencia sobre los peligros de la conducción bajo los efectos de las drogas

Los nuevos anuncios, producidos por Studio Resonate de SXM Media y emitidos en Pandora y SoundCloud, buscan educar a los consumidores de marihuana sobre los riesgos de ponerse tras el volante mientras están drogados

NUEVA YORK, 20 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ad Council, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y SXM Media anunciaron hoy el lanzamiento de un anuncio público de audio para crear conciencia sobre los peligros de conducir en estado de intoxicación por droga. El trabajo creativo fue producido por Studio Resonate de SXM Media y se transmitirá en inglés y español a una audiencia nacional en Pandora y SoundCloud en dispositivos móviles y en el automóvil, con los medios donados por SXM Media. El anuncio forma parte de la campaña de prevención de la conducción bajo los efectos de las drogas de la NHTSA y el Ad Council, lanzada en 2019.

Los estudios demuestran que el consumo de marihuana puede ralentizar el tiempo de reacción, dificultar la percepción de la distancia y disminuir la coordinación, lo cual es esencial para la conducción segura1. El nuevo anuncio de servicio público está diseñado para hacer que los jóvenes de entre 18 y 34 años duden de la afirmación de que es seguro conducir tras consumir marihuana. Incluso en los estados donde el consumo de marihuana es legal, siempre es ilegal conducir bajo los efectos de cualquier sustancia.

En el anuncio de 30 segundos titulado "I get lost in the music", el protagonista describe disfrutar la música cuando está drogado, solo para interrumpirse cuando su novia señala suavemente que alguien está cruzando la calle mientras él conduce. Utilizando los profundos conocimientos de SXM Media sobre el público mientras llega a los usuarios en sus automóviles, el anuncio sitúa a los oyentes en los zapatos del protagonista y los sumerge en la experiencia musical utilizando un diseño sonoro que ayuda a intensificar la sensación de ser traído de vuelta a la realidad tras la llamada de atención.

El anuncio termina con el eslogan: "If you feel different, you drive different. Don't drive high" ("Si te sientes diferente, conduces diferente. No conduzcas si estás drogado"), junto con un recordatorio de que conducir bajo la influencia de la marihuana es ilegal.

"Esta campaña vital educa a los jóvenes sobre los peligros de conducir bajo el efecto de la droga y combate activamente los estereotipos sociales que afirman erróneamente que conducir bajo la influencia de la marihuana es seguro", señaló Michelle Hillman, directora de Desarrollo de Campañas del Ad Council. "Estamos felices de colaborar con SXM Media, cuyo trabajo creativo reflexivo e inmersivo nos ayudará a difundir eficazmente este importante mensaje".

"Nos entusiasma colaborar con el Ad Council en esta importante campaña para prevenir la conducción bajo los efectos de las drogas a nivel nacional", expresó Steven Kritzman, vicepresidente sénior de Ventas de SXM Media. "Al combinar las narrativas auténticas de Studio Resonate y su cuidadosa selección de talento de voz con el poderoso alcance de SXM Media en los automóviles, creemos que este anuncio de servicio público puede desempeñar un papel importante para convencer a los oyentes de que piensen dos veces antes de ponerse en una situación peligrosa tras el volante".

La campaña de prevención de la conducción bajo los efectos de las drogas comenzó en 2019 para promover prácticas de conducción segura y reducir el número de accidentes causados por la conducción en condiciones de intoxicación. El conjunto completo de activos de la campaña de conducción bajo los efectos de las drogas del Ad Council incluye activos de radio, televisión, impresos, fuera del hogar, pancartas y videos digitales.

Acerca del Ad Council

El Ad Council convoca a los mejores narradores para educar, unir y mejorar, mediante la apertura de corazones, la inspiración a la acción y la aceleración del cambio. Desde nuestra fundación como organización no partidista y sin fines de lucro tras la Segunda Guerra Mundial, el Ad Council y sus socios, entre los que se incluyen líderes de las comunidades de marketing y medios, han sido responsables de algunas de las campañas más reconocibles e impactantes de los Estados Unidos, incluidos Smokey Bear, A Mind Is a Terrible Thing to Waste y Love Has No Labels, que promueven la diversidad y la inclusión en todas sus formas. Nuestra histórica iniciativa de educación sobre la vacuna contra la COVID-19 fue el esfuerzo de comunicación más grande y urgente en la historia de los Estados Unidos. Y con un enfoque actual en salud mental, justicia racial y otros asuntos críticos, no nos detendremos hasta que hayamos construido una cultura donde todos puedan prosperar.

Para obtener más información, visite AdCouncil.org, únase a las comunidades de Ad Council en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, y vea los trabajos creativos en YouTube.

Acerca de Sirius XM Holdings Inc.

SiriusXM es la compañía líder en entretenimiento de audio en Norteamérica y cuenta con una cartera de empresas de audio que incluye su emblemático servicio de entretenimiento por suscripción SiriusXM, los servicios de transmisión de música prémium con apoyo publicitario de Pandora, una amplia red de podcasts y un conjunto de soluciones comerciales y publicitarias. Al llegar a una audiencia combinada mensual de aproximadamente 150 millones de oyentes, SiriusXM ofrece una amplia gama de contenidos para los oyentes de todas partes en las que sintonizan una mezcla diversa de programación en vivo, a pedido y seleccionada de música, charlas, noticias y deportes. Para obtener más información sobre SiriusXM, visite: www.siriusxm.com.

FUENTE The Ad Council

