Una Nueva Campaña Creativa Educa a los Padres Sobre las Prácticas Correctas en Materia de Car Seats Durante la Semana de la Seguridad del Niño Pasajero

Dado que los choques automovilísticos son una de las principales causas de muerte infantil, NHTSA y el Ad Council animan a padres y cuidadores a asegurarse de que sus hijos ocupen el car seat correcto para su edad y tamaño.

WASHINGTON, 17 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Durante la Semana de la Seguridad del Niño Pasajero, el Ad Council y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) estrenaron una nueva campaña creativa, titulada "Love Protects (El Amor Protege)", (en inglés y español) en apoyo de su campaña más amplia de seguridad del niño pasajero. Esta campaña se dirige a los padres y cuidadores de niños menores de 14 años, recordándoles que querer y proteger a sus hijos significa asegurarse de que utilicen el car seat o asiento elevado "booster" correcto para su edad y tamaño.

"Es crucial que los padres y cuidadores se preparen para proteger a sus hijos de lesiones o, incluso, de la muerte en caso de choque", declaró Sophie Shulman, administradora adjunta de NHTSA. "Tomarse unos minutos para asegurarse de que su hijo está bien sujeto en el car seat, el asiento elevado "booster" o que tenga el cinturón de seguridad correctamente abrochado puede salvarle la vida. Nuestra campaña con el Ad Council les sigue proporcionando a padres y cuidadores información vital que puede salvar vidas".

La campaña, desarrollada pro-bono por la agencia creativa Leo Burnett Worldwide, "Love Protects (El Amor Protege)", incluye una nueva serie de anuncios de servicio público, que celebra la seguridad de los niños pasajeros de vehículos como un acto de amor. Los anuncios animan a los padres y cuidadores a demostrar su amor comprobando que sus hijos viajen en el car seat o asiento elevado "booster" correcto para su edad y tamaño o, si corresponde, que usen el cinturón de seguridad correctamente.

La campaña redirige al público a NHTSA.gov/Protegidos, donde pueden obtener más información sobre cuál es el car seat correcto, cómo instalarlo correctamente y cómo abrochar correctamente a un niño en el asiento de seguridad que corresponda según su edad o tamaño, ya sea car seat, booster o cinturón de seguridad. Los anuncios, disponibles en inglés y español, se difundirán a escala nacional en espacios donados de televisión, radio, prensa, exteriores y digitales.

"No hay nada mejor que poder utilizar la creatividad para inspirar la acción allí donde más importa, donde podría salvar vidas", afirma Aaron Pendleton, vicepresidente sénior y director creativo de Leo Burnett. "Mediante esta campaña, queremos animar a los padres a empezar a pensar en una de sus tareas más rutinarias como un acto intencionado de amor y protección".

"El Ad Council se siente honrado de seguir colaborando con NHTSA para salvar vidas y garantizar la seguridad de niños y jóvenes en las carreteras de los Estados Unidos", declaró Michelle Hillman, directora de desarrollo de campañas del Ad Council. "Les estamos recordando a los padres y cuidadores que una forma de demostrar su amor por sus hijos es asegurarse de que estén seguros cuando viajen en un vehículo, asegurándose siempre de que su hijo esté correctamente sujeto en un car seat, asiento elevado 'booster,' o utilizando el cinturón de seguridad; según lo que sea correcto para su edad y tamaño".

Este nuevo trabajo se estrena en un momento en que los choques de tráfico siguen siendo una de las principales causas de muerte de niños menores de 14 años, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de que padres y cuidadores se aseguren de que sus hijos van en el car seat correcto para su edad y tamaño. Cuando se utilizan eficazmente, los car seats pueden reducir el riesgo de lesiones mortales en un 71 % en el caso de los bebés y en un 54 % en el de los niños pequeños.

El Ad Council y NHTSA llevan más de una década colaborando para animar a padres y cuidadores a asegurarse de que sus hijos viajen en car seats y asientos elevados "booster" correctos para su edad y tamaño. Este año, la campaña se enfocará en difundir este importante mensaje durante la Semana de la Seguridad del Niño Pasajero, que se celebra del 15 al 21 de septiembre. .



Además del nuevo anuncio "Love Protects (El Amor Protege)", NHTSA y el Ad Council se han unido a Second Chance Productions y a su próxima película de animación GRACIE & PEDRO: PETS TO THE RESCUE para extender el mensaje de la seguridad del niño pasajero. La película familiar, que se estrenará el 18 de octubre de 2024, lleva al público en un viaje lleno de travesuras, humor y corazón, recordándonos que la amistad no es solo la mayor recompensa de la vida, sino la aventura definitiva. Con las voces de Susan Sarandon, Bill Nighy, Brooke Shields, Danny Trejo, Alicia Silverstone y Al Franken, la película de animación apoya la seguridad de los niños pasajeros de vehículos y anima a niños y adultos a abrocharse el cinturón y a viajar con seguridad.

La Semana de la Seguridad del Niño Pasajero concluye con el Sábado Nacional de Chequeos de Car Seats, un día en el que padres y cuidadores pueden recibir revisiones gratuitas de la instalación de sus car seats e instrucciones para instalar y utilizar correctamente los car seats correctos para sus hijos. En 2024, habrá casi 5,000 Estaciones de Inspección de Car Seats Registradas en todo el país, a las que las familias podrán acudir para recibir consejos prácticos de un Técnico Certificado en la Seguridad del Niño Pasajero. Para obtener más información sobre la seguridad de los car seats y encontrar una estación local de inspección de car seats, visite el sitio web de NHTSA.

Acerca de NHTSA

Durante más de 50 años, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) ha sido la principal agencia federal encargada de mejorar la seguridad en las carreteras de nuestro país. Como parte del Departamento de Transporte delos Estados Unidos, NHTSA trabaja para reducir las muertes y lesiones relacionadas con el tráfico fomentando el uso del cinturón de seguridad y los car seats; ayudando a los estados y comunidades locales a hacer frente a la amenaza de los conductores distraídos, ebrios o drogados; regulando las normas de seguridad de los vehículos e investigando los defectos de seguridad en los vehículos de motor; estableciendo y haciendo cumplir las normas de ahorro de combustible; realizando investigaciones sobre el comportamiento de los conductores y la seguridad del tráfico; y proporcionando información a los consumidores sobre cuestiones que van desde la seguridad del niño pasajero hasta la conducción bajo los efectos del alcohol. Para más información, visite www.nhtsa.gov.

Acerca de Leo Burnett

Leo Burnett es una empresa de soluciones creativas, que fue fundada sobre la idea de que "lo que ayuda a las personas ayuda a los negocios". Al resolver problemas de la gente con el poder de la creatividad, Leo Burnett aporta valor a las personas y prosperidad a las marcas en más de 50 oficinas en 45 países. Para más información sobre Leo Burnett y sus 89 años de historia, visite LeoBurnett.com.

Acerca del Ad Council

El Ad Council convoca a narradores creativos para educar, unir y elevar al público, abriendo corazones, inspirando acciones y acelerando el cambio en torno a los problemas más urgentes de Estados Unidos. Desde la fundación de esta organización sin fines de lucro, la organización y sus socios en publicidad, medios, marketing y tecnología han estado detrás de algunas de las campañas de impacto social más emblemáticas del país: Smokey Bear, A Mind Is a Terrible Thing to Waste, Love Has No Labels, Tear the Paper Ceiling y muchas más. Con un enfoque actual en cuanto a salud mental, seguridad en tenencia y manejo de armas, epidemia de opioides, contratación basada en habilidades y otros temas críticos, las campañas nacionales de The Ad Council abarcan contenido publicitario y de medios, trabajos básicos y esfuerzos comunitarios, participación de portavoces, personas influyentes de confianza y programas de empleadores, entre otras estrategias innovadoras para mover la aguja en los temas más importantes del día. Para más información o participar, visite AdCouncil.org, únase a las comunidades del Ad Council en Facebook, Instagram, LinkedIn y X, y vea las campañas creativas en YouTube.

