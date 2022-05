AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Art. 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange

Adecco Group, Ergebnisse des 1. Quartals 2022

Verbessertes Umsatzwachstum und Marktanteil, große Fortschritte bei der Bruttomarge

ZÜRICH, 5. Mai 2022 /PRNewswire/ --

Umsatz +5 % organisch TDA 1 gegenüber dem Vorjahr, angeführt von Modis +14 %, LHH Recruitment Solutions +15 %, Adecco APAC +15 %

gegenüber dem Vorjahr, angeführt von Modis +14 %, LHH Recruitment Solutions +15 %, Adecco APAC +15 % Der Investitionsplan von Adecco führt zu einer sequenziellen Verbesserung des relativen Gesamtumsatzes um +400 Basispunkte

Adecco Bruttogewinn +9 % organisch im Jahresvergleich; Festanstellung +62 %

Schrittweise Veränderung der Bruttomarge auf 21,1 %, +100 Basispunkte, getrieben von Portfolioverschiebung, positivem Mix und Preisgestaltung

EBITA ohne Einmaleffekte 2 185 Mio. €; solide Marge von 3,4 %, niedriger als im Vorjahr aufgrund des Investitionsplans von Adecco , des Fehlens einmaliger Vorteile und eines moderaten Beitrags von LHH Career Transition

Investitionsplans Adecco moderaten LHH Betriebsergebnis 146 Mio. €; Konzernergebnis 92 Mio. €; unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS ) 0,56 €, 28 % unter dem Vorjahr

Vollständige Übernahme von AKKA voraussichtlich 12. Mai 2022; gute Aussicht auf 100 % der für 2022 angestrebten Synergien, davon bis dato über 50 % gesichert; erste Umsatzsynergien in Form von Kundengewinnen

Alain Dehaze, CEO der Adecco Gruppe, kommentierte:

„Mit einem konzertierten Fokus auf die Gewinnung von Marktanteilen hat der Konzern in diesem Quartal ein verbessertes Wachstum erzielt. Unsere gezielte Investition in den Personalbestand bei Adecco zeigt Ergebnisse, unter anderem auch bemerkenswerte Verbesserungen in mehreren Schlüsselregionen, und LHH Recruitment Solutions konnte weiterhin die starke Marktnachfrage nutzen. Der Konzern erzielte auch große Fortschritte bei der Bruttomarge durch Portfolioänderungen, einen günstigen Mix und preispolitische Maßnahmen.

Der Konzern hat Ende Februar AKKA übernommen und sich gemeinsam mit Modis bereits die ersten gemeinsamen Kundengewinne gesichert. Der Integrationsplan ist auf gutem Weg und wir freuen uns darauf, ab Mitte Mai als Akkodis tätig zu sein.

Mit Blick auf die Zukunft und auch durch die Verbesserung der Produktivität und die agilen Investitionen in Vertriebskapazitäten ist das Management zuversichtlich, dass der Konzern im zweiten Halbjahr 2022 höheres Wachstum und stärkere Margen erzielen wird."

VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

Kontakt: The Adecco Group, Investorenpflege, +41 (0)44 878 88 88

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg

SOURCE The Adecco Group