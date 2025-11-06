ADECCO GROUP PUBLIE SES RÉSULTATS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2025

ANNONCE AD HOC conformément à l'art. 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

Forte augmentation des parts de marché, bonne croissance et amélioration de la marge bénéficiaire

POINTS FORTS

Nouveaux gains importants de parts de marché, Groupe +375 points de base et Adecco +300 points de base

Chiffre d'affaires du groupe +3,4 % en glissement annuel et +3,0 % en glissement trimestriel, toutes les unités d'affaires s'améliorant en séquentiel

Chiffre d'affaires des unités d'affaires Adecco +4,5 % en glissement annuel ; l'Europe a renoué avec la croissance ; Amériques +20 % en glissement annuel, APAC +9 % en glissement annuel.

Chiffre d'affaires des unités d'affaires Akkodis -3 % en glissement annuel ; le redressement de l'Allemagne progresse bien

Chiffre d'affaires des unités d'affaires LHH +4 % en glissement annuel, menés par CT +9 % en glissement annuel, Ezra +59 % en glissement annuel

Marge brute saine de 19,2 %, -10 points de base en glissement annuel et +30 points de base en séquentiel, reflétant le mix d'activités et la fermeté des prix.

Marge BAIIA solide de 3,4 % hors éléments exceptionnels, +10 points de base en glissement annuel, reflétant un bon levier d'exploitation, avec une productivité de +8 % en glissement annuel

Bénéfice d'exploitation de 160 millions d'euros, +2 % en glissement annuel ; résultat net de 89 millions d'euros, -2 % en glissement annuel

Résultat par action de base €0,53 ; Résultat par action ajusté €0,67

Forte conversion de trésorerie LTM à 110 %; solide flux de trésorerie d'exploitation de 200 millions d'euros, en hausse de 79 millions d'euros en glissement annuel

ND/BAIIDA -0,3x en glissement annuel, avec une dette nette de 220 millions d'euros en baisse en glissement annuel

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a commenté :

« Notre trajectoire positive s'est poursuivie sur les marchés mixtes, avec de nouveaux gains de parts de marché et une bonne croissance. Nous avons amélioré nos marges de 90 points de base par rapport au trimestre précédent, ce qui témoigne d'un fort levier d'exploitation. Nous remercions nos équipes pour un nouveau trimestre de rigueur d'exécution. Nous sommes sur la bonne voie pour respecter notre engagement de marge pour l'année entière.

« Nous sommes particulièrement satisfaits des bons résultats d'Adecco, qui a enregistré une croissance solide dans plusieurs régions. Akkodis s'est améliorée en séquentiel grâce à la bonne progression de notre redressement en Allemagne. LHH a renoué avec la croissance, soutenue par la vigueur continue de Career Transition.

« Nous sommes impatients de partager l'évolution de notre stratégie et nos plans détaillés de création de valeur lors de notre Journée des investisseurs qui se tiendra à Londres le 26 novembre. »

Pour obtenir plus d'informations, veuillez prendre contact avec

Relations avec les investisseurs [email protected] +41 (0)44 878 88 88 Service de presse [email protected] +41 (0) 79 876 09 21

