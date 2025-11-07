Die Adecco Group gibt neuen Finanzchef bekannt

AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Art. 53 Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange

ZÜRICH, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Adecco Group (SIX: ADEN) gibt heute die Ernennung von Valentina Ficaio zur Finanzvorständin (CFO) und Mitglied des Exekutivausschusses mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt. Sie wird die Nachfolge von Coram Williams antreten, der sich entschlossen hat, von seinem Amt zurückzutreten und im neuen Jahr die Rolle des Finanzvorstands eines Unternehmens der Automobilbranche in Deutschland zu übernehmen. Coram gehört seit 2020 zur Adecco Group.

The Adecco Group, Valentina Ficaio

Die Italienerin Valentina kam 2019 als Finanzvorständin Iberia zur Adecco Group und wurde anschließend Finanzvorständin für Süd- und Osteuropa, den Nahen Osten sowie Nordafrika. Heute ist sie leitende Vizepräsidentin Finanzen und verantwortet Finanzplanung, Controlling und Strategie. Vor ihrem Eintritt in die Adecco Group war Valentina als Finanzvorständin in der Automobilindustrie sowie im Bereich Automobilfinanzierung und Bankwesen tätig. Sie hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Management an der Universität Luiss Guido Carli in Rom.

Denis Machuel, Geschäftsführer der Adecco Group, kommentierte: „Valentina kennt unser Geschäft, unsere Belegschaft und unsere Kunden sowie über ausgeprägte finanzielle und strategische Kompetenz. Ich gratuliere ihr zu ihrer Ernennung und freue mich auf unsere Zusammenarbeit, während sie auf dem starken Fundament aufbaut, das sie und das Team in den letzten Jahren entwickelt haben. Sie wird eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der nächsten Phase unseres Weges spielen und eine langfristige Wertschöpfung für unsere Interessengruppen sicherstellen.

„Es war eine große Freude, mit Coram zusammenzuarbeiten. Er hat uns durch eine Zeit des bedeutenden Wandels geführt, und wir danken ihm herzlich für seinen hervorragenden Beitrag. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe, die mit seiner großen Leidenschaft für Autos zusammenhängt.

Coram sagte: „Nach fünf Jahren in der Gruppe habe ich mich entschlossen, zurückzutreten, um zu meinen Wurzeln in der Automobilbranche zurückzukehren, näher bei meiner Familie in meiner Wahlheimat Deutschland. Es war ein Privileg, Finanzvorstand dieses großartigen Unternehmens zu sein, und ich bin stolz auf den Wandel, an dem ich mitgewirkt habe. Ich möchte dem Verwaltungsrat, dem Exekutivausschuss sowie den talentierten Teams in aller Welt für ihre Unterstützung während meiner Amtszeit danken. Valentina ist die ideale Kandidatin für diese Aufgabe; ich weiß, dass sie die Gruppe voranbringen wird."

Valentina fügte hinzu: „Es ist eine Ehre, diese Aufgabe in einem Unternehmen zu übernehmen, das ich liebe. Was wir tun, ist wirklich wichtig – wir beeinflussen das Leben von Millionen Menschen jeden Tag positiv. Nachdem ich in den letzten Jahren Teil des Führungsteams von Coram war, freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit einem starken Team, da wir unsere Transformation im Einklang mit den beschleunigten Marktentwicklungen fortsetzen werden.

„Ich freue mich darauf, mit Denis und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir weiterhin ein Unternehmen aufbauen, in dem sich unsere Beschäftigten entfalten können, profitables Wachstum sichern und Mehrwert für unsere Anteilseigner schaffen, während wir in einer sich wandelnden Arbeitswelt weiter innovativ bleiben."

Die vollständige Pressemitteilung und Biografie finden Sie hier.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ansprechpartner für Investoren [email protected] +41 (0) 44 878 88 88 Pressestelle [email protected] +41 (0) 79 876 09 21

Informationen zur Adecco Group

Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologiekompetenz. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, liefern digitale sowie ingenieurtechnische Beratungsleistungen zur Unterstützung von Transformationen und helfen Organisationen, ihre Belegschaft zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und engagiert sich für die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit sowie die Unterstützung widerstandsfähiger Volkswirtschaften und Gemeinschaften. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

https://www.adeccogroup.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2814779/Valentina_Ficaio.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2608173/5604354/The_Adecco_Group_Logo.jpg